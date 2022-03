Top-Aktien bei denen du in 10 Jahren bereust, sie jetzt nicht gekauft zu haben!

Es gibt gewisse Top-Aktien, bei denen man bereut, sie vor zehn Jahren nicht gekauft zu haben. Starke Performances, solide Wachstumsraten oder eine starke Dividende mit Dividendenwachstum haben herausragende Renditen ermöglicht.

Vor zehn Jahren fing ich gerade an, mich mit Aktien zu beschäftigen. Viele der damaligen Chancen habe ich entsprechend noch nicht gesehen. Heute kenne ich mehr, habe bereits mehr als ein Korrektur erlebt. Das heißt: Jetzt gilt es sicherzustellen, dass ich in zehn Jahren nicht auf Top-Aktien schaue, die ich gesehen habe und bei denen ich es bereue, sie nicht gekauft zu haben.

Für mich sind Etsy (WKN: A14P98) und die Allianz (WKN: 840400) zwei solcher Top-Aktien. Beide mit deutlich verschiedenen Ausrichtungen, aber dem gewissen Etwas, das sie zu attraktiven Chancen für langfristig orientierte Investoren macht.

Etsy: Top-Aktie, bei der du in 10 Jahren etwas bereust?

In meinem Depot hat Etsy bereits bewiesen, was in der Aktie steckt. Den Großteil meiner Position habe ich bei gerade über 30 Euro aufgebaut. Das heißt, ich bin noch immer stark im Plus, trotz eines Rückgangs von 50 % seit dem Rekordhoch. Trotzdem: Das Beste steht dem E-Commerce-Akteur womöglich erst bevor.

Etsy hat es geschafft, ein Ökosystem von fast 100 Mio. Käufern und mehr als 7,5 Mio. Verkäufern aufzubauen. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 17,6 Mrd. US-Dollar ist die Bewertung trotzdem nicht gerade groß. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp über 10 auf der Basis des Gesamtjahres 2021 und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von nicht einmal 36 zeigen mir: Diese Aktie ist preiswert. Selbst wenn das Umsatzwachstum zuletzt eher im höheren Zehnerprozentbereich gelegen hat. Mittel- bis langfristig kann es eine Phase des überproportionalen Gewinnwachstums geben.

Dabei besitzt das Management dieser Top-Aktie noch mehrere Katalysatoren. Mit der Präsentation der Quartalszahlen verkündete man, die Transaktionsgebühren von 5 auf 6,5 % zu erhöhen. Alleine dadurch kann es ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum aus dem bestehenden Ökosystem heraus gegeben. Für mich ein weiterer Indikator dafür, dass hier wirklich noch eine Menge Potenzial vorhanden ist. Diese Wachstumsgeschichte steht in vielerlei Hinsicht erst am Anfang.

Allianz: Starkes passives Einkommen!

Bei der Allianz-Aktie wolltest du schon immer mehr als 4 % Dividendenrendite haben? Mit über 5 % ist die Zeit gekommen, All-In zu gehen? Dann hast du jetzt deine Chance: Diese Top-Aktie, bei der du in zehn Jahren bereuen könntest, sie nicht gekauft zu haben, bietet derzeit nämlich 5,5 % Dividendenrendite. Das ist ohne Zweifel ein hoher, starker Wert.

Das Management der Allianz-Aktie hat dabei vieles bewiesen: Zum Beispiel, dass man Krisen wie die Pandemie ohne Kürzung meiden kann. Aber auch, dass trotzdem Dividendenwachstum über längere Zeiträume möglich ist. Zuletzt erhöhte man die Ausschüttungssumme je Aktie schließlich um 12 % im Jahresvergleich.

Diese Top-Aktie bietet jetzt die Chance, ein signifikantes passives Einkommen aufzubauen. Mit 5,5 % Dividendenrendite und moderaten Zuwächsen bei der Dividende ist in zehn Jahren eine Menge mehr möglich. Auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 10 auf bereinigter Basis zeigt: Die Aktie ist heute preiswert. Ob sie es in zehn Jahren auch noch ist? 5,5 % Dividendenrendite gab es historisch gesehen jedoch eher selten.

Der Artikel Top-Aktien bei denen du in 10 Jahren bereust, sie jetzt nicht gekauft zu haben! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien der Allianz und von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2022