Top-Aktien, die Warren Buffett gerade verkauft hat

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

Warren Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) war in letzter Zeit gut beschäftigt. Zusätzlich zum Kauf von Bankwerten verkaufte Buffett im dritten Quartal einen Teil seiner langfristigen Beteiligungen. Da Berkshire Hathaway ein Portfolio im Wert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar verwaltet und zu den größten Aktionären der von der Holding erworbenen Aktien gehört, ist es wichtig, welche Aktien sie verkauft.

Glücklicherweise ist sie verpflichtet, einen 13-F-Bericht bei der SEC Commission einzureichen, in dem die Aktivitäten jedes Quartals beschrieben werden. Der jüngste Bericht zeigt, dass das Orakel von Omaha eine beträchtliche Anzahl von Aktien an Phillips 66 (WKN:A1JWQU), Sanofi (WKN:920657) und Walmart (WKN:860853) verkauft hat. Er zeigt außerdem, dass Berkshire seine Anteile an drei Fluggesellschaften reduziert hat: American Airlines (WKN:A1W97M), United Continental (WKN:A2AF8TL) und Southwest Air (WKN:862837). Solltest du dem Beispiel folgen?

Der Ausstieg

Warren Buffett hat schon das ganze Jahr über Aktien von Phillips 66 verkauft, doch das Tempo hat sich im dritten Quartal beschleunigt, als Berkshire Hathaway mehr als die Hälfte seiner Beteiligung an dem Energieunternehmen abgestoßen hat.

Im ersten Quartal verkaufte die Holding 35 Millionen Aktien des Öl- und Gas-Midstream-Unternehmens, wodurch ihr Anteil unter 10 Prozent fiel. Im zweiten Quartal wurden weitere 10,9 Millionen Aktien verkauft, wodurch sich die Position von Hathaway um rund 24 Prozent auf 34,7 Millionen Aktien reduzierte. Im dritten Quartal reduzierte es seine Position um 55 % auf 15,4 Millionen Aktien.

Man weiß nicht genau, wann diese Positionen im Quartal verkauft wurden, doch die Verkäufe könnten durch Aktienkurse ausgelöst worden sein, die 10-Jahres-Rekorde erreichten. Im Mai stiegen die Phillips-66-Aktien auf über 120 US-Dollar, bevor sie wieder zurückgingen, um im August wieder über 120 US-Dollar zu steigen.

Die neuen Höchststände wurden von der hohen Auslastung der Raffineriekapazitäten und den Ölpreisen getragen, die bis Oktober das ganze Jahr über anzogen. Im zweiten Quartal führten diese Rückenwinde zu einem Umsatz von 29,7 Milliarden US-Dollar, einem Plus von 21 %, das über 600 Millionen US-Dollar höher ausfiel als von Branchenbeobachtern erwartet. Zusätzlich gab es einen Gewinn pro Aktie von 2,80 US-Dollar, der die Schätzungen um 0,61 US-Dollar übertraf. Allein im Raffinierungsgeschäft wurden 910 Millionen US-Dollar Nettogewinn erwirtschaftet, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 224 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Ergebnisse des dritten Quartals waren ähnlich stark, da der Rekordgewinn im Midstream-Bereich zu einem bereinigten Gewinn von 1,5 Milliarden US-Dollar oder 3,10 US-Dollar pro Aktie führte, der 25 % besser war als erwartet.

Es sieht also nicht danach aus, dass Buffetts Entscheidung etwas mit der Leistung dieses Energieunternehmens zu tun hat. Stattdessen scheint es, dass Buffett einfach die gleiche Disziplin ausübt, die er in der Vergangenheit mit zyklischen Geschäften wie diesem ausgeübt hat, und zwar Gewinne zu buchen, wenn sich Aktien in der Nähe ihres Höchststandes befinden, um das Risiko von Verlusten bei einem eventuellen Rückgang zu verringern.

Berkshire Hathaways verbleibende Aktien machen es immer noch zum viertgrößten Investor von Phillips 66. Doch wenn die Vergangenheit hier einen Anhaltspunkt liefert, würde es mich nicht wundern, wenn der stetige Verkauf in diesem Jahr so lange andauerte, bis diese Aktie nicht mehr im Portfolio ist.

Weiter geht‘s!

Das Portfolio Hathaway erhielt im letzten Quartal auch eine gründliche Bereinigung, da kleine Restanteile an Sanofi und Walmart verkauft wurden.

Als globales Biopharmaunternehmen ist Sanofi wahrscheinlich am bekanntesten für Lantus, ein lang wirkendes Insulin, das auf seinem Höhepunkt etwa 7 Milliarden US-Dollar pro Jahr an Umsatz einbrachte, aber auch für die Behandlung von Krebs und seltenen anderen Krankheiten von Bedeutung ist. Mit einem Quartalsumsatz von rund 11 Milliarden US-Dollar zu aktuellen Wechselkursen ist das Unternehmen eines der größten Pharmaunternehmen der Welt, aber es gibt einige Fragezeichen, die womöglich zu einer Verkaufsentscheidung beigetragen haben.

Lantus hat seinen Patentschutz verloren, und die Wettbewerber beginnen, Sanofi die Umsätze streitig zu machen. Außerdem schloss Sanofi eine 11,6-Milliarden-Dollar-Übernahme von Bioverativ ab, um Anfang des Jahres eine Position im Markt für Hämophilie mit einem Volumen von 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu bekommen. Neue Behandlungsmethoden, die sich bereits in der Entwicklung befinden, könnten den zukünftigen Umsatz mit diesen neu erworbenen Medikamenten jedoch verringern.

Walmart war früher einmal eine der größten Berkshire-Hathaway-Beteiligung, doch Buffett begann 2016 mit dem Verkauf von Aktien, nachdem er den Amazon-Gründer Jeff Bezos als „Genie“ bezeichnete und auf seiner jährlichen Investorenkonferenz sagte: „Wir werden nicht Bezos übertreffen“.

Walmarts Unfähigkeit, seine Marktanteile zu halten, und die Sorge darüber, wie Handelsstreitigkeiten und steigende Löhne den Umsatz und die Rendite beeinflussen könnten, sind wahrscheinliche Gründe dafür, dass Berkshire Hathaway die letzten ihrer verbleibenden 1,4 Millionen Aktien im dritten Quartal verkauft hat.

Bereitmachen zur Landung?

Eine der schockierendsten Investitionen in der jüngsten Vergangenheit war Warren Buffetts Hinwendung zu Fluggesellschaften. In der Vergangenheit nannte er diese eine schreckliche Investition, und zwar aufgrund von Überkapazitäten, schwankender Kerosinkosten, Arbeitskämpfen, Preiskriegen und der Abhängigkeit von einer starken Wirtschaft, die Geschäftsreisen und die private Nachfrage nach Reisen unterstützt.

Dennoch nahm er 2017 Fluggesellschaften ins Portfolio von Berkshire Hathaway auf und erwarb Anteile an einer Reihe der größten Anbieter, darunter American Airlines, United Continental, Southwest Air und Delta Air (WKN:A0MQV8). Im dritten Quartal reduzierte er die Anteile an jedem dieser Unternehmen mit Ausnahme von Delta. Er verkaufte 1 Million Aktien von American Airlines, 700.000 Aktien von United Continental und 500.000 Aktien von Southwest, fügte aber 1,9 Millionen Aktien von Delta zu seiner Position hinzu, was seine Beteiligung um 2 Prozent erhöhte.

Die Veränderungen entsprechen den letzten Quartalen, in denen einige Positionen erhöht wurden, während andere reduziert wurden oder unverändert blieben. So hat er beispielsweise seinen Anteil an Southwest im zweiten Quartal um 20 % aufgestockt und so einen Ausverkauf genutzt, der durch einen Flugunfall Anfang des Jahres verursacht wurde. Aus heutiger Sicht ist die halbe Million Aktien, die Buffett von Southwest verkauft hat, eine Senkung der Anteile von Hathaway um weniger als 1 Prozent.

Die Holding besitzt immer noch mehr als 59 Millionen Aktien, was etwa 9,7 % der Fluggesellschaft entspricht. So könnte der kleine Verkauf den Zweck gehabt haben, die Position unter 10 % zu halten, um lästige regulatorische Compliance-Anforderungen zu vermeiden. Ebenso hält Buffett nach dem Abbau dieser Positionen immer noch mehr als 9 % der Anteile an American und United Continental.

Insgesamt ist es wahrscheinlich am besten, nicht so viel in die Tatsache hineinzulesen, dass Berkshire Hathaway Fluglinienaktien verkauft, wie in den Verkauf anderer Aktien, besonders Phillips 66. Phillips 66 hat dieses Jahr solide Finanzzahlen geliefert, doch mit dem Rückgang der Ölpreise würde es mich nicht überraschen, wenn in diesem Quartal mehr Aktien verkauft würden.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Dieser Artikel wurde von Todd Campbell auf Englisch verfasst und am 18.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Southwest Airlines.. The Motley Fool besitzt Aktien von Delta Air Lines.