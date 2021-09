Top-Aktien mit 4 % Dividendenrendite – mindestens!

Bist du auf der Suche nach Top-Aktien mit mindestens 4 % Dividendenrendite? Falls ja, wirst du schon deine Gründe dafür haben. Häufig eint solche Aktien ein defensives Geschäftsmodell mit einem klaren Fokus auf der Dividende. Nur möglicherweise mit günstigeren Bewertungen.

Warum auch immer du nach Top-Aktien mit mindestens 4 % Dividendenrendite suchst, das ist letztlich auch deine Sache. Riskieren wir heute einen Blick auf zwei mögliche Kandidaten, die du als Foolisher Investor zumindest kennen solltest.

Top-Aktie mit mehr als 4 % Dividendenrendite: Verizon

Eine erste, potenzielle Top-Aktie mit 4 % Dividendenrendite, über die du nachdenken könntest, ist die von Verizon Communications (WKN: 868402). Vielleicht weißt du bereits, dass es sich hierbei um einen US-amerikanischen Telekommunikationsanbieter handelt. Mit dem operativen Fokus wollen wir es dabei für heute belassen.

Was genau macht diese Top-Aktie mit über 4 % Dividendenrendite? Zunächst natürlich die Dividende. Nach der jüngsten Erhöhung schüttet der US-Konzern 0,64 US-Dollar an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 54,43 US-Dollar liegt der Wert bei 4,57 %. Das könnte ohne Zweifel ziemlich interessant sein.

Verizon Communications schüttet außerdem seit anderthalb Jahrzehnten nicht nur eine konstante, sondern eine jährlich wachsende Ausschüttung je Aktie aus. Das Dividendenwachstum lag zuletzt bei 2 %. Das ist in etwa die Spannbreite, die Foolishe Investoren wohl mit Blick auf die jüngere Historie erwarten können. Ohne Zweifel ist das moderat, aber gewiss nicht verkehrt.

Eine Top-Aktie mit über 4 % Dividendenrendite ist Verizon Communications außerdem aufgrund des Ausschüttungsverhältnisses. Mit Blick auf einen 2020er-Gewinn je Aktie in Höhe von 4,30 US-Dollar liegt diese Kennzahl bei ca. 59,5 %. Ohne Zweifel lässt auch das Raum für weiteres Wachstum.

Store Capital: Spannender Buffett-REIT

Eine weitere Top-Aktie mit über 4 % Dividendenrendite ist außerdem Store Capital (WKN: A12CRU). Hierbei handelt es sich um einen Real Estate Investment Trust, der mit über 2.500 Immobilien sehr breit diversifiziert ist. Zudem setzt Warren Buffett auf den REIT. Qualität? Könnte grundsätzlich vorhanden sein.

Aber blicken wir auf die Dividende des Real Estate Investment Trusts. Derzeit schüttet das Management je Quartal 0,36 US-Dollar an die Investoren aus. Wenn wir das in ein Verhältnis von 34,60 US-Dollar setzen, erhalten wir eine Dividendenrendite von 4,16 %. Auch das trifft unser heutiges Kriterium.

Auch hier gibt es eine starke Historie. Seit dem Börsengang im Jahre 2014 hat das Management eigentlich konsequent die eigene Dividende je Aktie zumindest moderat erhöht. Auch in Zeiten von COVID-19, was diese Immobilien-Aktie auch weiterhin für mich zu einer Top-Aktie mit über 4 % Dividendenrendite macht. Aber auch Funds from Operations je Aktie in Höhe von 0,50 US-Dollar und einem Ausschüttungsverhältnis von 72 % ist eine nachhaltige Basis gegeben. Das könnte ebenfalls Raum für weiteres Wachstum lassen.

Der Artikel Top-Aktien mit 4 % Dividendenrendite – mindestens! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Store Capital. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STORE Capital und Verizon Communications

Motley Fool Deutschland 2021