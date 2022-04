Auf der Suche nach Top-Aktien mit 3 % Dividendenrendite? Viele Investoren, die nach solchen Werten Ausschau halten, suchen die eher defensive Klasse zu einem moderaten Preis. Es ist ein Besser-als-nix, das man anvisiert. Wobei es an dieser Stelle natürlich gilt, den Preis für die defensive Klasse abzuwägen.

Für mich sind im Moment Fielmann (WKN: 577220) und STAG Industrial (WKN: A1C8BH) zwei Top-Aktien mit 3 % Dividendenrendite. Was sie zu bieten haben, das wollen wir uns jetzt einmal etwas näher ansehen.

Fielmann: Top-Aktie mit 3 % Dividendenrendite?

Die Fielmann-Aktie besitzt derzeit wieder 3 % Dividendenrendite. Zumindest um einen Aktienkurs von 50 Euro herum gibt es bei einer Jahresdividende von 1,50 Euro exakt diesen Wert. Investoren können den Discount daher ausnutzen, wenn sie sich dieses Maß für ein passives Einkommen sichern wollen. Zumal die Top-Aktie vergleichsweise preiswert geworden ist: Selbst das 52-Wochen-Hoch liegt schließlich ca. 29 % entfernt.

Aber was macht die Fielmann-Aktie zu einer Top-Aktie mit 3 % Dividendenrendite? Im Endeffekt ist es das sehr defensive Geschäft und ein familiengeführtes Unternehmen innerhalb dieses Segments. Brillen und Sehhilfen sind nicht zyklisch, sondern ein Mix aus Konsumgütern und medizinischen Produkten. Das ist eine eigentlich zeitlose Basis. Wobei die Pandemie gezeigt hat, dass das deutsche Unternehmen mit einem starken Einzelhandelsfokus doch auch Risiken besitzt. Vielleicht sind die Investoren deshalb noch immer skeptisch.

Trotzdem besitzt Fielmann eine Menge Qualität und Potenzial. Das Unternehmen hat sich zum europäischen Marktführer gemausert, 90 % aller Deutschen kennen die Marke, was auf eine starke Durchdringung schließen lässt. Wenn wir jetzt die Pandemie ausklammern, so würde ich sagen: Das ist ein Geschäftsmodell für die Ewigkeit. Oder eben eine Top-Aktie mit 3 % Dividendenrendite, die man jetzt mit einem Discount kaufen kann.

STAG Industrial: REIT mit Qualität und Wachstum

Meine zweite Top-Aktie mit 3 % Dividendenrendite ist für heute STAG Industrial. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust konzentriert sich auf Logistik- und Industrie-Immobilien. Einer der Ankermieter im Depot ist unter anderem Amazon, was dem REIT eine Menge Qualität bringt. Aber eben auch Wachstumsmöglichkeiten: Schließlich sind Industrie- und Logistikeinrichtungen sehr gefragt.

Bei einer monatlichen Dividende von momentan 0,1217 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei ca. 3,6 %, was als Wert okay ist. Aber es benötigt ein mittel- bis langfristiges Wachstum und idealerweise auch Dividendenwachstum, um weiterhin marktschlagende Renditen einzufahren. In den vergangenen fünf Jahren hat der REIT jedenfalls mit einer Aktienkursperformance von 48 % plus der Dividende überzeugen können, was Investoren eine nette Gesamtrendite eingebracht hat.

Die Investitionsthese dieser Top-Aktie mit 3 % Dividendenrendite ist daher heute wie damals ähnlich: Es geht um Wachstum. Und es geht um den Aufbau eines qualitativen Portfolios von Immobilien, die langfristig die operative Basis bilden. Das kann funktionieren, um Einkommensinvestoren mit steigenden Dividenden und Aktienkursen zu beglücken.

Vincent besitzt Aktien von Fielmann. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Akteien von STAG Industrial.

