Top-Aktien mit 10X-Potenzial

Dass eine Top-Aktie ein 10X-Potenzial besitzt, heißt natürlich nicht, dass sie sich auch zwangsläufig in den nächsten Jahren verzehnfachen muss. Allerdings ist es manchmal bereits die halbe Miete, wenn man ein solches Potenzial überhaupt identifiziert hat.

Riskieren wir heute einen Blick auf zwei spannende Top-Aktien, die jetzt ein solches 10X-Potenzial besitzen könnten. Natürlich besitzen sie beide ihre Risiken. Aber eben auch größere Marktchancen mit einer kleinen Bewertung. Das wiederum ist entscheidend dafür, warum sich diese Aktien möglicherweise verzehnfachen könnten.

Top-Aktie mit 10X-Potenzial: Readly

Eine erste Top-Aktie, bei der ich überzeugt bin, dass sie ein 10X-Potenzial besitzt, ist für mich die Aktie von Readly (WKN: A2QEQU). Auch hierbei handelt es sich um einen Streaming-Akteur. Wobei es vielleicht für einige Investoren eher ein Markt ist, den man nicht primär auf dem Schirm hat: Nämlich das Streamen von Zeitschriften im Rahmen eines Abo-Modells. Trotzdem: Mit Blick auf monatliche Kosten von 9,99 Euro und eine bereits heute akzeptable Qualität mit vielen großen Verlagen könnte das ein günstiges Angebot sein, das diesen Markt umkrempelt.

Hinter der Readly-Aktie steckt jedoch nicht nur aufgrund des Marktes ein 10X-Potenzial. Nein, sondern auch ein solides Wachstum. Mit Blick auf das letzte Quartal erkennen wir beispielsweise ein Wachstum bei den Umsätzen von 32,8 % im Jahresvergleich auf 110,8 Mio. Schwedische Kronen. Die Anzahl der Leser wuchs hingegen um 29,7 % auf 420.135. Ein grundsätzlich solides Wachstum, wenn du mich fragst.

Das 10X-Potenzial dieser potenziellen Top-Aktie könnte jedoch auch in der fundamentalen Bewertung stecken. Readly kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von lediglich 127 Mio. Euro, was vergleichsweise klein ist. Selbst nach einer potenziellen Verzehnfachung könnte mit knapp über 1,2 Mrd. Euro das Bewertungsmaß nicht zu hoch sein. Wobei die Wachstumsgeschichte hinter der Aktie und das Ökosystem größer werden sollten. Sowie sich außerdem zeigen sollte, dass auch dieser Streamingmarkt eine wachsende Daseinsberechtigung besitzt.

Verzehnfachung? Vielleicht auch die Redfin-Aktie!

Eine weitere Top-Aktie, die zumindest ein 10X-Potenzial besitzen könnte, ist für mich die von Redfin (WKN: A2DU22). Auch hinter dieser Aktie steckt eine überaus solide Wachstumsgeschichte mit einer vergleichsweise geringen fundamentalen Bewertung. Aber natürlich auch gewissen Risiken.

Was macht Redfin an dieser Stelle so besonders? Ganz einfach: der Immobilienmarkt, den das Unternehmen digital aufrollen möchte. Mit Maklergebühren in einer Spanne zwischen 1 und 1,5 % könnte das grundsätzlich gelingen. Hauskäufer und -verkäufer könnten hier schließlich jede Menge an Maklergebühren einsparen, was eine Win-win-Situation bildet.

Ein solides 10X-Potenzial könnte jedoch auch aufgrund einer neuen Ausrichtung des Unternehmens vorhanden sein. Redfin steigt immer weiter in das sogenannte iBuyer-Segment ein. Das bedeutet, dass das Unternehmen selbst Häuser direkt mit Discount aufkauft, ein wenig aufwertet und mit einem Premium wieder verkauft. Ohne Zweifel ein kapitalintensives Geschäftsmodell, das jedoch das Umsatzwachstum antreiben könnte. Hier könnte jedoch ein größeres Risiko aufgrund der Bindung des Kapitals bestehen.

Mit Blick auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von knapp über 5 Mrd. US-Dollar könnte ebenfalls ein 10X-Potenzial vorhanden sein. Vor allem, wenn wir bedenken, wie groß alleine der US-amerikanische Immobilienmarkt ist. Redfin ist jedoch nicht alleine in seinem Markt, mit Zillow gibt es einen ersten, größeren Konkurrenten. Allerdings geht auch diese Wachstumsgeschichte mit einem Umsatzwachstum von zuletzt 121 % auf 471 Mio. US-Dollar bemerkenswert weiter.

Vincent besitzt Aktien von Readly und Redfin. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Redfin und empfiehlt die folgenden Optionen: Short August 2021 $65 Put auf Redfin.

