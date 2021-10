Top-Aktie, die sich in 15 Jahren ver-10-fachen könnte

Eine Top-Aktie, die sich innerhalb von 15 Jahren verzehnfachen könnte? Ja, das ist mit Sicherheit eine interessante Perspektive … wenn sie denn eintritt. Im Endeffekt könnte das eine spannende Chance sein, die dein Portfolio renditetechnisch innerhalb dieses Zeitraums positiv beeinflusst. Bleibt nur eine Frage: Welche Aktie kann das schaffen?

Mit Sicherheit wissen wir das natürlich nicht. Ich glaube jedoch, dass Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) eine solche Top-Aktie sein könnte, die sich innerhalb von 15 Jahren verzehnfachen könnte. Warum, wieso, weshalb? Gute Fragen, die ein Foolisher Investor sich stets stellen sollte. Riskieren wir einen Blick auf eine mögliche Investitionsthese und relevante Bewertungskennzahlen.

Axon Enterprise: Top-Aktie, die in 15 Jahren das Zehnfache wert ist?

Axon Enterprise ist im Moment jedenfalls noch eine vergleichsweise kleine Aktie. Klein inwiefern? Na, mit Blick auf die Marktkapitalisierung. Der Börsenwert des US-Unternehmens beläuft sich gegenwärtig auf 11,9 Mrd. US-Dollar. Wenn wir von einer Verzehnfachung dieser potenziellen Top-Aktie innerhalb von 15 Jahren ausgehen, so beliefe sich der Wert auf 119 Mrd. US-Dollar. Fragt sich nur, was passieren müsste, damit das Unternehmen in eine solche Bewertungsvision hineinpasst.

Und genau darum soll es im Folgenden gehen. Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass die Top-Aktie Axon Enterprise innerhalb von 15 Jahren das aktuelle operative Fundament bedeutend verändern kann. Das heißt, die Taser und die Hardware-Lösungen dürften in Zukunft unbedeutender und lediglich eine Art Basisgeschäftsmodell sein. Immer mehr geht es dann um die Plattform, auf der digitale Ermittlungsarbeit stattfinden kann.

Wenn es Axon Enterprise innerhalb der nächsten 15 Jahre gelingt, viele Sicherheitsbehörden rund um den Globus von dieser Möglichkeit zu begeistern, könnte das eine vollkommen neue Investitionsthese schaffen. Oder möglicherweise eine Top-Aktie, die sich verzehnfachen könnte. Dazu dürfte natürlich noch eine Menge Arbeit und Wachstum notwendig sein.

Das Segment Axon Cloud ist mit einer operativen Marge von 74,5 % schon jetzt das profitabelste innerhalb der Konzernstruktur. Wenn hier wiederkehrende starke Umsätze durch globale, digitale Polizeiarbeit kämen, könnte das möglicherweise eine Verzehnfachung bewirken. Aufgrund der kleinen Ausgangslage glaube ich, dass diese Top-Aktie langfristig das Potenzial haben könnte.

Beschleunigung beim Wachstum erkennbar

Möglicherweise finden wir die Top-Aktie Axon Enterprise jetzt in einer Phase wieder, in der sich das Wachstum beschleunigt. Im zweiten Quartal kletterten die Umsätze im Jahresvergleich um 55 %, was definitiv ein herausragendes Wachstum gewesen ist. Wenn mehr Behörden auf die Lösungen aufmerksam werden, könnte das meine hier skizzierte These stützen.

Fünfzehn Jahre sind außerdem ein möglicherweise ausreichender Zeitraum, damit Sicherheitsbehörden die Zeichen der Zeit erkennen. Sowie auch, dass die Verwaltungsprozesse die Veränderungen einläuten. Geduld könnte daher ein wichtiges Merkmal bei Axon Enterprise sein. Der Markt ist jedoch groß und die Bewertungslage für das langfristige Potenzial immer noch klein.

Der Artikel Top-Aktie, die sich in 15 Jahren ver-10-fachen könnte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

Motley Fool Deutschland 2021