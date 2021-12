Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite unter dem Weihnachtsbaum? Beschenk’ dich selbst mit einem wachsenden passiven Einkommen!

Eine Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite kann die Basis für ein solides passives Einkommen sein. Gleichzeitig ist häufig bei solchen Aktien die fundamentale Bewertung eher preiswert. Wenn dann noch ein moderates Wachstum dazukommt, ist die Gesamtlage überaus attraktiv.

Medical Properties (WKN: A0ETK5) ist eine solche Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite. Gemessen an der aktuellen Quartalsdividende in Höhe von 0,28 US-Dollar und einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 22,70 US-Dollar liegt die Dividendenrendite schließlich bei ca. 5 %. Allerdings ist das nicht alles. Erfahre, warum dieser Gesamtmix noch eine Menge mehr zu bieten hat, warum die Anteilsscheine ein guter defensiver Gesamtmix unter dem Weihnachtsbaum für ein wachsendes, passives Einkommen sind ist.

Top-Dividendenaktie für wachsendes passives Einkommen

Medical Properties besitzt derzeit eine moderat wachsende Dividende. Blicken wir auf die Historie, so stellen wir fest, dass das Management zuletzt in diesem Jahr die Ausschüttungssumme je Aktie und Vierteljahr um einen Cent erhöht hat. Mit einem Wachstum von ca. 3,7 % gewinnt man zwar auf Anhieb keinen Blumentopf. Allerdings konzentriert sich das Management auf das zukünftige Dividendenwachstum. Sowie auf das operative Wachstum, das die Basis dafür bildet.

Deshalb ist Medical Properties für mich auch eine Top-Aktie mit derzeit über 5 % Dividendenrendite und perspektivisch noch ein bedeutendes, wachsendes passives Einkommen. Alleine wenn wir die Funds from Operations je Aktie von zuletzt 0,44 US-Dollar auf normalisierter Basis sehen, so erkennen wir ein Ausschüttungsverhältnis von gerade einmal 63,6 %, was das Fundament für weiteres Dividendenwachstum sein kann. Aber vor allem das operative Wachstum stimmt und ist im Moment überproportional im Vergleich zur Erhöhung der Dividende.

Das Management des Real Estate Investment Trusts investiert in weitere Zukäufe. Alleine im Börsenjahr 2021 rechnet Medical Properties mit Investitionen in einer Gesamthöhe von 1,5 Mrd. US-Dollar. Eine konsequente Erweiterung des Portfolios, das derzeit ca. 400 verschiedene Immobilien umfasst, sollte weiterhin steigende Funds from Operations je Aktie generieren. Zuletzt wuchs dieser Wert übrigens von 0,41 US-Dollar auf das jetzige Niveau, was mit 7,3 % Wachstum ein überproportionales Wachstum im Vergleich zur Dividende bedeutet. Oder konkreter ausgedrückt: Die Differenz kann das Management in weitere Immobilien, Umsätze und Funds from Operations investieren. Und damit in ein langfristig wachsendes passives Einkommen.

Das Beste: Mit 5 % Dividendenrendite nicht so bewertet

Der Clou bei dieser Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite ist jedoch, dass die Aktie eben nicht wie ein solches Wachstum bewertet ist. Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von derzeit ca. 12,9 ist die Bewertungslage eher günstig und schaut verdächtig nach Stagnation aus. Oder einem moderateren Wachstum, wie es die Dividende vorweist.

Deshalb ist Medical Properties derzeit eine günstige, unterbewertete, jedoch moderat bis rasant wachsende Top-Dividendenaktie für mich. Langfristig wittere ich hier wachsende Dividenden. Oder eben ein wachsendes, passives Einkommen bei einer bereits jetzt attraktiven Basis.

