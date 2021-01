Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite für den Januar gesucht? Wie wär’s hiermit?!

Bist du auf der Suche nach einer Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite? Zumindest wenn du ein Einkommensinvestor bist, könnte das durchaus auf dich zutreffen. Mit den hohen Bewertungen vieler Aktien und Märkte wird es jedoch zunehmend schwieriger, solche Chancen noch zu identifizieren.

Wenn du mich fragst, könnte jetzt jedoch die Aktie von Medical Properties (WKN: A0ETK5) eine Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite sein. Warum gerade jetzt im Januar? Das soll uns im Folgenden etwas näher beschäftigen.

Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite!

Medical Properties ist grundsätzlich eine starke Aktie mit einer ebenso soliden Dividende. Das liegt einerseits daran, dass die Aktie ein sogenannter Real Estate Investment Trust (oder kurz: REIT) ist. Das impliziert sehr häufig hohe Dividenden. Trotzdem ist die Dividende auch ansonsten bemerkenswert.

Medical Properties zahlt derzeit eine Quartalsdividende von 0,27 US-Dollar an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 21,00 US-Dollar (06.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) entspricht das einer Dividendenrendite von 5,14 %. Eine Aktie mit 5 % Dividendenrendite sind die Anteilsscheine damit schon einmal. Jetzt gilt es, das Präfix „Top“ zu definieren.

Was macht die Dividende top? Ganz einfach: die Zuverlässigkeit. Medical Properties hat seit vielen Jahren nicht mehr die eigene Ausschüttung gekürzt, sondern häufig moderat erhöht. Zugleich besitzt die Aktie einen moderaten bis rasanten Wachstumskurs, wobei die Funds from Operations zuletzt um über 24 % je Aktie auf 0,41 US-Dollar gesteigert werden konnten. Das impliziert eine Menge Potenzial, was zukünftige Dividendensteigerungen angeht. Zumal das Ausschüttungsverhältnis mit 65,8 % vergleichsweise niedrig ist. Oder eben echt top.

Ein wachsendes Geschäft

Die Aktie von Medical Properties bietet außerdem das Potenzial, weiterhin solide operativ abzuliefern. Selbst in COVID-19-Zeiten blieb das Zahlenwerk schließlich stabil. Allerdings ist das nicht alles. Es könnte auch der moderate Wachstumskurs beibehalten werden.

Medical Properties investiert nämlich konsequent weiter, um das eigene Portfolio mit weiteren Wachstumsmöglichkeiten zu rüsten. Im Januar ist so beispielsweise bekannt geworden, dass weitere 800 Mio. Pfund Sterling für Krankenhäuser in Großbritannien ausgegeben worden sind. Das sollte den Wachstumskurs dieses REIT festigen.

Mit einem derzeitigen Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 12,8 ist die Aktie sogar eher moderat bewertet. Das könnte ebenfalls ein Grund sein, weshalb wir Medical Properties derzeit als Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite bezeichnen können. Wobei die Dividende nur ein Teil der Investitionsthese ist.

Medical Properties: Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite

Wenn du mich fragst, könnte der Monat Januar daher ein günstiger Zeitpunkt sein, um sich mit der Aktie von Medical Properties etwas näher auseinanderzusetzen. Zumindest, wenn du auf der Suche nach einer Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite bist.

Die starke Dividende ist jedoch nicht alles: On Top gibt es schließlich noch eine zuverlässige Dividendenhistorie, ein starkes, defensives Geschäftsmodell und durch den REIT-Status in gewisser Weise ein Dividendenversprechen. Hinzu kommen solide Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten. Das schafft in meinen Augen einen Top-Mix, den man zum Jahresbeginn ruhig in den Fokus rücken könnte.

