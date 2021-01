Top 5,24 % Dividendenrendite gesucht? Dieser REIT ist auch für Angsthasen eine spannende Option!

Bist du auf der Suche nach einer spannenden Dividendenmöglichkeit? Allerdings möchtest du Risiken generell eher meiden? Falls ja, dann solltest du jetzt besser beide Lauscher weit aufstellen: Im Folgenden möchte ich dir nämlich eine attraktive Chance vorstellen, mit deren Hilfe du sogar 5,24 % Dividendenrendite ergattern kannst.

Das Beste: Das Geschäftsmodell ist absolut krisenresistent und unzyklisch. Das liegt einerseits am REIT-Status. Aber auch die operative Ausrichtung ist dabei besonders defensiv.

Klingt das nach einem attraktiven Gesamtmix? Dann lass uns im Folgenden einmal schauen, welche Aktie sich dahinter versteckt. Und was du zum Thema Dividende, Bewertung und defensiver Klasse wissen solltest.

Top 5,24 % Dividendenrendite: Civitas Social Housing

Die Aktie, die dir eine solche Dividendenrendite ermöglicht, ist jedenfalls die von Civitas Social Housing (WKN: A2AN2J). Der britische REIT zahlt dir gegenwärtig eine Quartalsdividende von 1,35 Pence aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs und auf das Gesamtjahr gerechnet entspräche das bei einem aktuellen Aktienkurs von 1,03 Pfund Sterling (18.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentale Kennzahlen) einer Dividendenrendite von 5,24 %.

Operativ ist die Dividende außerdem ausreichend vom Gewinn gedeckt. Gemessen am 2019er-Ergebnis je Aktie von 6,06 Pence liegt das Ausschüttungsverhältnis bei 89 %. Ein hoher Wert? Ja, möglicherweise. Für einen REIT jedoch alles andere als zu hoch. Vor allem, wenn wir gleich einen Blick auf das operative Geschäft riskieren.

Allerdings bleiben wir für den Moment noch bei der fundamentalen Bewertung. Im letzten Geschäftsjahr 2019 lag das Net Asset Value je Aktie (NAV) bei 107,87 Pence. Das heißt, mit einem Kurs-NAV-Verhältnis von 0,95 ist die Bewertungslage möglicherweise sogar preiswert. Gemessen an dem letzten Ergebnis je Aktie liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis zudem bei ca. 17. Auch das könnte weiterhin ein moderater Wert für einen qualitativen REIT sein.

Top-Qualität hinter der Aktie!

Wo wir die ganze Zeit von der Qualität des REITs reden: Lass uns im Folgenden einmal schauen, womit Civitas Social Housing überhaupt seine Gewinne einfährt. Oder auch die Dividendenrendite von 5,24 % an die Investoren auszahlt.

Das Geschäftsmodell ist, wie der Name bereits vermuten lässt, das soziale Wohnen. Dabei besitzt der REIT ein Immobilienportfolio von 600 Häusern und insgesamt 4.000 Wohnungen in Großbritannien. Das können wir wohl als defensiv und diversifiziert bezeichnen. Wobei die Mieterstruktur das eigentliche i-Tüpfelchen darstellt.

Civitas Social Housing vermietet nämlich direkt an Behörden über langfristige Mietverträge. 20 Jahre oder auch länger sind dabei keine Seltenheit. Das dürfte auf absehbare Zeit sichere und defensive Mieterlöse generieren. Und damit verbunden auch ebenfalls starke, zuverlässige Dividenden.

Mitsamt der günstigen Bewertungslage, der hohen Dividendenrendite und der defensiven operativen Ausrichtung könnte das eine Chance für alle Einkommensinvestoren sein. Zumindest schadet ein näherer Blick definitiv nicht.

Civitas Social Housing: Top 5,24 % Dividendenrendite!

Die Aktie von Civitas Social Housing bietet daher vieles, das Einkommensinvestoren gefallen könnte: eine hohe, attraktive und stabile Dividendenrendite. Sowie eine insgesamt günstige bis moderate Bewertung. Alleine das könnte bereits ziemlich spannend sein.

Das Geschäftsmodell ist jedoch besonders defensiv, was den Gesamtmix abrundet. Keine Frage: Damit könnte Civitas Social Housing eine Top-Aktie mit netten Dividendenvorzügen sein. Ja, sogar eher ängstliche Investoren können hier einen näheren Blick riskieren. Auch der Aktienkurs schwankt vergleichsweise eher wenig.

