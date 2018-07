Top-50-Hotelgesellschaften steigern Erlös um mehr als 7 Prozent

Stuttgart/ Frankfurt am Main (ots) - Die 50 umsatzstärkstenHotelgesellschaften in Deutschland haben 2017 das achte Jahr in Folgeihren Gesamtumsatz erhöht. Das hat das exklusive Ranking der AHGZ -Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) ergeben.Der Netto-Gesamtumsatz aller betrachteten Ketten erreichte zusammen9,35 Mrd. Euro (2016: 8,64 Mrd. Euro). Der Zuwachs lag bei 7,3Prozent.Damit sind die Erlöse der Top-50-Hotels im vergangenen Jahr sogarstärker gewachsen als im Vorjahr mit 6,1 Prozent. Die Auslastungstieg 2017 um 1,1 Prozent auf 71,2 Prozent. Die Zimmerrate erhöhtesich um 2,3 Prozent auf 100,70 Euro und knackte damit die100-Euro-Marke. Der durchschnittliche Zimmerumsatz pro Jahr legte um2,8 Prozent zu.Die Spitzengruppe der Top 50 bleibt auch 2017 stabil - Accorhotels(u.a. Ibis, Mercure, Sofitel) liegt mit seinen 358 Hotels und mehrals 1,2 Mrd. Euro Netto-Umsatz weit vor Best Western Deutschland mit208 Hotels und 702,7 Mio. Euro. Platz 3 belegt erneut dieIntercontinental Hotels Group (u.a. Intercontinental, Holiday Inn,Holiday Inn Express) mit einem geschätzten Netto-Umsatz von 685,5Mio. Euro.Nur ein Neueinsteiger hat diesmal den Sprung in die Top 50geschafft: Die Plaza Hotelgroup belegt mit 49,3 Mio. Euro Umsatz aufAnhieb Platz 42. Die Schwelle lag im aktuellen Ranking aber auchsehr hoch: Die Seminaris-Gruppe auf Platz 50 hat laut Schätzung mehrals 37 Mio. Euro Umsatz gemacht.Die im Top-50-Ranking erhobenen Daten beruhen im Wesentlichen aufeigenen Angaben der Hotelgruppen. Ketten, die in den Vorjahren imRanking vertreten waren, aber dieses Jahr keine Angaben einreichten,wurden auf Basis der Durchschnittswert der Teilnehmer geschätzt. Indie Schätzung fließen außerdem aktuelle Marktdaten sowie Fakten ausden im Bundesanzeiger veröffentlichten Lage- und Geschäftsberichtenein.Die Top 10 im Überblick:1. Accorhotels: Netto-Umsatz 1232 Mio. Euro2. Best Western Hotels Deutschland: Netto-Umsatz 702,7 Mio. Euro3. Intercontinental Hotels Group: Netto-Umsatz 685,5 Mio. Euro(geschätzt)4. Steigenberger Hotels AG: Netto-Umsatz 495,6 Mio. Euro5. H-Hotels: Netto-Umsatz 420 Mio. Euro6. GCH Hotels Group: Netto-Umsatz 410,2 Mio. Euro (geschätzt)7. Maritim Hotelgesellschaft mbH: Netto-Umsatz 395,4 Mio. Euro8. Event Hotels: Netto-Umsatz 373,2 Mio. Euro9. Hilton Worldwide: Netto-Umsatz 334 Mio. Euro (geschätzt)10. NH Hoteles Deutschland GmbH: Netto-Umsatz 313 Mio. EuroDie vollständigen Ergebnisse - angereichert mit Tabellen,Kennziffern und Hintergrundinformationen - lesen in der AHGZ, Ausgabe30, vom 28. Juli 2018Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: AHGZ, übermittelt durch news aktuell