Top 3 Highlights im Oktober 2019 auf den Sendern FOX, National Geographic und National Geographic WILD (FOTO)

München (ots) -13. Oktober 2019. Jack Randall ist ein Naturbursche, wie er imBuche steht! Und so viel ist sicher: Um mit seltenen Spezies aufTuchfühlung zu gehen, ist dem Zoologen, der sein Handwerk u.a. beidem legendären "Krokodiljäger" Steve Irwin lernte, keine Mission zuheikel. Für die Serie "Auf in die Wildnis mit Jack Randall" begibt ersich mit der Kamera im Gepäck auf einen abenteuerlichen Trip nachDown Under und kommt exotischen Arten ganz nah - manchmal gefährlichnah.National Geographic präsentiert die neue Serie "Auf in die Wildnismit Jack Randall" ab 4. Oktober immer freitags um 19.25 Uhr alsdeutsche TV-Premiere.