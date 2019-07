Top 3 Caterer erhöhen Masthuhn-Standards

Berlin (ots) - Die Compass Group, das zweitgrößteCatering-Unternehmen Europas, wird die Kriterien der EuropäischenMasthuhn-Initiative umsetzen. Damit haben sich die Top Drei dereuropäischen Caterer (Sodexo, Compass, Elior) zu höheren Standards inder Masthuhn-Haltung verpflichtet. Erst kurz zuvor hatte die NummerEins, Sodexo, angekündigt, sich der Initiative anzuschließen.Vorangegangen war eine europaweite gemeinsame Kampagne der AlbertSchweitzer Stiftung für unsere Mitwelt und neun weitererTierschutzorganisationen.Zu den Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative gehörenunter anderem mehr Platz und Tageslicht in den Ställen sowie derEinsatz weniger überzüchteter Tiere. Sie gehen damit deutlich überdie der »Initiative Tierwohl« hinaus. Hinter den Forderungen derEuropäischen Masthuhn-Initiative stehen knapp 30Tierschutzorganisationen aus ganz Europa.»Wir freuen uns, dass sich die Compass Group für verbesserteBedingungen in der Mast einsetzt und gehen davon aus, dass sich jetztweitere Caterer anschließen werden«, sagt Mahi Klosterhalfen,Präsident der Albert Schweitzer Stiftung. »Wir haben bereits diegrößten Lebensmittelhersteller und Caterer in Deutschland für unsereInitiative gewonnen. Jetzt fordern wir den deutschenLebensmitteleinzelhandel auf, ebenfalls tätig zu werden.«Die Compass Group wird die Forderungen zur Masthuhn-Haltung bis2026 europaweit umsetzen. Diese Frist erscheint zunächst lang, einegroßflächige Umstellung der Zuchtlinien dauert jedoch mehrere Jahre.Das Unternehmen verpflichtet sich außerdem, bis 2025 die Verwendungvon Eiern aus Käfighaltung weltweit einzustellen.Um den schlimmsten Problemen in der Hühnermast entgegenzuwirken,hat die Albert Schweitzer Stiftung mit knapp 30 weiterenTierschutzorganisationen die Kriterien der EuropäischenMasthuhn-Initiative formuliert. Insgesamt haben sich bereits rund 160Unternehmen aus den USA und Europa, darunter Dr. Oetker, Nestlé undUnilever, dazu verpflichtet, die Kriterien zu erfüllen. Mehr über dieEuropäische Masthuhn-Initiative erfahren Sie aufhttps://masthuhn-initiative.de.Die offizielle Verpflichtung der Compass Group finden Sie unterhttp://ots.de/0ErhRq.Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltDie Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegenMassentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sieauf wichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, umTierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zureduzieren und das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern.Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigtAlternativen auf. Mehr erfahren Sie aufhttps://albert-schweitzer-stiftung.de.Pressekontakt:Diana von WebelLeiterin KommunikationAlbert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltTel: +49 (0)30 400 54 68 - 15Mobil: +49 (0)171 415 40 28E-Mail: presse@albert-schweitzer-stiftung.deOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt, übermittelt durch news aktuell