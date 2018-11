Top 15 Kulturlocations: Steigender Nachfrage nach Events & Tagungen in Museen und Theatern

Hannover/Berlin (ots) - Location-Suchmaschine Nr. 1 fiylo:Authentizität und Architektur sowie Geschichte und Grandezza sind beiVeranstaltungsplaner stark gefragtÜber drei Viertel der Veranstaltungsorganisatoren buchenregelmäßig Kulturimmobilien: Die Attraktivität von Museen,Opernhäusern, Theatern und historischen Gebäuden ist ungebrochenstark. Dies geht aus einer aktuellen Marktstudie derLocation-Suchmaschine www.fiylo.de hervor. Anlässlich des"KulturInvest"-Kongresses in Berlin wurden vom Verband derVeranstaltungsorganisatoren (VDVO) führende Eventmanager zurTagungswirtschaft in Kultureinrichtungen befragt. Einhelliges Fazit:Aussagekräftige Web-Präsentationen und professionellesVeranstaltungsmanagement sind erheblich ausbaufähig."Die Quintessenz unserer Marktuntersuchung ist klar: Vonnöten sindfundierte Marketingpräsentationen und wichtige Fachinformationen u.a.zu Tagungstechnik, Ausstattung und Equipment sowie Möglichkeiten zumCatering", bringt es Bernd Fritzges, Vorstandsvorsitzender des VDVOund Geschäftsführender Gesellschafter bei fiylo International, aufden Punkt. Zudem müssen Kulturimmobilien einfacher gebucht werdenkönnen, so sein fachlicher Rat. Transparente und nutzerorientierteBuchungssysteme seien ebenso ein wichtiges Kriterium wieunbürokratische und flexible Abarbeitung von Eventprojekten. DieStudienergebnisse stellt Bernd Fritzges beim "KulturInvest!"-Kongressam 12. und 13. November in Berlin vor. Ein Merksatz im Marketinglautet: Kultur braucht Kommunikation und Kommunikation brauchtKultur. "Die Förderung von Kulturschaffenden und Kulturräumen hat inder gegenwärtigen, alles umwälzenden industriellen Revolution derDigitalisierung enorm an Stellenwert und Aufmerksamkeitwiedergewonnen", so Fritzges.Das sind die Top 15 der Kulturimmobilien bei derLocations-Suchplattform Nr. 1 www.fiylo.de (nach Häufigkeit derEventanfragen; interne Auswertung von Oktober 2018)1. UNESCO Welterbe Zeche Zollverein, Essen2. Hamburger Museum, Berlin3. Deutsches Fußball-Museum, Dortmund4. Mercedes Benz Welt, Stuttgart5. BMW Museum, München6. Museum für Naturkunde, Berlin7. Bode Museum, Berlin8. Deutsches Sport & Olympia Museum, Köln9. Kaispeicher B, Hamburg10. Auerbachs Keller, Leipzig11. Dortmund U12. Jüdisches Museum, Berlin13. Schloss Charlottenburg, Berlin14. Palais, Frankfurt/Main15. Gewandhaus (Autograph Collection), DresdenÜber fiylo:Gegründet 2007 als locationportale.de gilt fiylo.de als eines derführenden Such- und Branchenportale für Locations und Eventplanung.Das mittelständische, privat geführte Unternehmen mit Hauptsitz inHannover und weiteren Niederlassungen in Berlin, Hamburg und Wienplatziert im Jahr Meetings, Incentives, Konferenzen und Events imWert von über 100 Millionen Euro. Das fiylo-Team gilt als kompetenterRatgeber für Online-Marketing, PR, Social Web und alle Fachfragen imMICE-Management.Mehr: https://www.fiylo.de/fiylo/ueber-fiylo/ Pressekontakt:Carsten Hennig, ch@fiylo.Tel. 0511 - 87 59 24 59Mobil 0177 - 70 00 95 8Original-Content von: fiylo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell