Unterföhring (ots) -- Zwei neue Folgen am Montag, 20. November um 20.15 Uhr nur aufSky 1- Herausforderungen der nächsten beiden Episoden: Kochen inZweierteams, Gericht vom Rind, Forelle und eine überraschendeTeamchallenge in Bad Münstereifel- "Guinness World Record" als weltweit erfolgreichste Kochshow15. November 2017 - Die besten zehn Kandidaten der "MasterClass"stehen fest und müssen sich mit der nächsten Mystery Box erneut vorder anspruchsvollen "MasterChef"-Jury beweisen. In Zweierteams sollensie ein gemeinsames Gericht zubereiten. Das beste Team darf auf dieGallery und den nachfolgenden Pressure Test maßgeblich beeinflussen.."Vom Kopf bis zum Schwanz" lautet die Aufgabe und bedeutet, dassverschiedene Teile vom Rind zu einem schmackhaften Gericht zubereitetwerden müssen. Zur Auswahl stehen Entrecote, Filet aber auch Niere,Leber, Herz, Zunge und Ochsenschwanz. Das Gewinner-Team entscheidet,welcher Kandidat mit welchem Protein arbeiten muss. "Das sindteilweise Zutaten, mit denen selbst erfahrene Küchenchefs nicht immerklarkommen. Das wird nicht leicht für unsere Kandidaten. Aber wirwollen ja auch, dass sie an ihre Grenzen geraten und auch darüberhinauswachsen", so Juror Justin Leone. Wer diese Aufgaben amschlechtesten meistert, muss seine "MasterChef"-Schürze ablegen unddie Show verlassen.Für die verbleibenden neun Kandidaten geht es anschließend insKurhaus von Bad Münstereifel. Die Juroren heißen sie dort erstmals ineiner klassischen Hotelküche willkommen. In der Teamchallenge sollenBeef Wellington und ein Crêpes mit Obst zubereitet werden. Bewertetwerden die Teamgerichte von ganz besonderen Test-Essern. Nur so viel:es herrscht große Wiedersehensfreude. Allerdings muss dasVerliererteam anschließend in den Pressure Test und eine frischeForelle ausnehmen und zubereiten. Wer diese Herausforderung meistertund wer die "MasterChef"-Küche verlassen muss, sehen Sky Zuschauer am20. November um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 sowie auf Sky On Demand,Sky Go und Sky Ticket.Über "MasterChef":"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mitüber 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie istin 52 Ländern on air. In Australien gilt sie als erfolgreichsteTV-Sendung aller Zeiten. In 24 Episoden wird Deutschlands besterHobbykoch gesucht. Das Teilnehmerfeld besteht zu Beginn aus denbesten 40 Hobbyköchen Deutschlands. Nach diversen Ausscheidungsrundenziehen 24 von ihnen in die sogenannte "Master Class" ein. Eine(r) vonihnen wird im Finale zum Sieger gekürt. Im Laufe der Staffel müssensich die Hobbyköche verschiedenen Aufgaben rund ums Kochen undAnrichten stellen. Diese sind als Team- und Einzelwettbewerbe oderals Duelle gestaltet. So haben die Kandidaten von Sendung zu Sendungdie Chance, eine Runde weiterzukommen, um am Ende nicht nur denbegehrten Titel "MasterChef" zu führen, sondern auch 100.000 Euro undein persönliches Kochbuch ihr Eigen nennen zu dürfen. Bewertet werdendie Kandidaten von einer hochkarätigen Jury bestehend aus TV- undSterneköchen Nelson Müller, Ralf Zacherl, Sterneköchin SybilleSchönberger und Sommelier Justin Leone. Produziert wird dieKoch-Castingshow von Endemol Shine Germany. Originaltitel:"MasterChef" Deutschland, zweite Staffel, Show, 24 Episoden alsDoppelfolgen, je ca. 50 Minuten, D 2017.