Top 10 Incentives: Wünsche der PR-Profis an ihre Arbeitgeber (FOTO)

Hamburg (ots) -Home Office, kostenfreie Getränke und die Fahrkarte für denöffentlichen Nahverkehr: Diese Benefits wünschen sich deutscheKommunikatoren von Unternehmen am häufigsten. Die dpa-Tochter newsaktuell und Faktenkontor haben bei Fach- und Führungskräften der PRnachgefragt, was sie neben Geld an zusätzlichen Incentives von ihremArbeitgeber schätzen würden. Knapp 990 Kommunikationsprofis haben amPR-Trendmonitor teilgenommen.Die Befragten haben von einer Skala von 0 (vollkommen unwichtig)bis 10 (sehr wichtig) angegeben, welche Bedeutung für sieverschiedene Zusatzleistungen im Job haben. Die Möglichkeit, von zuHause zu arbeiten, ist den Befragten demnach am wichtigsten (8,6). Anzweiter Stelle der Wünsche stehen Gratisgetränke und die Übernahmeder Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel (jeweils 7,1). Fastgenauso freuen sich die Kommunikatoren, wenn ihnen der Arbeitgebermobile Arbeitsgeräte wie ein Notebook (6,8) oder ein Smartphone (6,5)zur freien Verfügung stellen würde.Weit weniger wichtig sind den Befragten Firmenparkplätze (5,3).Auch die Themen Gesundheit und Pflege rangieren auf den unterenPlätzen der gewünschten Zusatzleistungen. Dass der Arbeitgeber eineKrankenzusatzversicherung fördert oder die Pflege Familienangehörigerunterstützt, finden die Befragten nur mittel wichtig (jeweils 5,8).Als weit verbreiteter Benefit eher überschätzt: der Obstkorb im Büro(4,7). Die Mitarbeiterzufriedenheit hängt demnach nicht sehr stark abvon kostenlosen Äpfeln und Bananen.Geld ist nicht alles: Top 10 Ranking der beliebtestenZusatzleistungen:0 = vollkommen unwichtig, 10 = sehr wichtig1. Home-Office-Arbeit: 8,62. Kostenfreie Getränke: 7,13. Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr: 7,14. Notebook zur freien Verfügung: 6,85. Smartphone zur freien Verfügung: 6,56. Kantine oder Essensgutscheine: 6,07. Krankenzusatzversicherung: 5,88. Hilfsangebote bei der Pflege Familienangehöriger: 5,89. Firmenparkplätze: 5,310. Obstkorb im Büro: 4,7Quelle: PR-Trendmonitor 2018Datenbasis: 987 Fach- und Führungskräfte aus Pressestellen undPR-AgenturenMethode: Online-Befragung, Befragungszeitraum: Februar 2018Initiatoren der Umfrage:www.newsaktuell.dewww.faktenkontor.deÜber news aktuell:Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangenPR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-PortaleDeutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatorenerreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zufachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. newsaktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg.Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell