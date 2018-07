Top 100 Photography Awards 2018 von Picanova gestartet / Picanova präsentiert die Top 100 Gewinnerbilder auf der photokina vom 26. bis 29. September 2018 in Köln

Köln (ots) - Der Startschuss ist gefallen: Picanova, Global Playerfür individuelle Wanddekorationen, Home- und Lifestyleprodukte, hatin diesem Jahr erstmalig einen großen Fotowettbewerb unter dem Namen'Top 100 Photography Award - Powered by Picanova at photokina' insLeben gerufen. Alle Fotografen sind dazu aufgerufen, ihre besteFotoaufnahme nach der kostenlosen Registrierung bei PicanovasPhoto.Club hochzuladen. Damit erhalten sie die Chance, als eines derTop 100 Bilder in der Halle 1, einst Schauplatz der legendären VisualGallery, auf der photokina in Köln ausgestellt zu werden undzusätzlich zwei Eintrittskarten zu erhalten. Der Photo.ClubPro-Account bietet zudem zahlreiche Vergünstigungen, und dieFotografen können damit ihre Bilder weiterverkaufen.Die Auswahl der 100 ausstellungsreifen Motive erfolgt durch eineunabhängige Jury internationaler Fotoexperten. Dazu zählen unteranderem: Riccardo Capuzzo, Geschäftsführer des design42day-Magazinsund mehrfaches Jurymitglied des Red Dot Design-Awards und ThomasGerwers, Chefredakteur des führenden Fotofachpressemagazin ProfiFoto.Im Rahmen der Teilnahmebedingungen kann jedermann teilnehmen,entscheidend für die Auswahl wird einzig und allein dieunverwechselbare, innovative Bildsprache sein. Gesucht werden alsokeine Alltagsmotive, sondern Fotos, die herausstechen. Egal, ob vonProfi- oder Amateurfotografen, willkommen sind unter anderem People-und Porträt-Aufnahmen, Reise- und Streetfotografie sowie Natur-,Tier-, Landschafts- oder Architekturbilder ebenso wie experimentelleFotos. Einsendeschluss ist der 16. September 2018.Auf der photokina werden im Verlauf der Messe die besten 100Einsendungen auf Alu-Dibond in Format 120x80 cm in einer Ausstellunggezeigt. Am letzten Messetag haben die 100 Gewinner außerdem dieMöglichkeit, kurz vor Schluss der photokina ihr Bild abzuholen undmit nach Hause zu nehmen.Mehr Informationen erhalten Sie unter:https://photo.club/en/award2018Über Picanova:Picanova ist Global Player im Segment der individuellenWanddekoration, Home und Lifestyle-Produkte. Wir produzieren an vierStandorten nach dem Modell der Mass Customization für deninternationalen Markt. Unser Fokus liegt auf hochwertigen undlanglebigen Premiumprodukten, die unsere Kunden glücklich machen.Picanova bietet zahlreiche B2B-Lösungen - individuell und aufjeden Geschäftskunden abgestimmt. Darüber hinaus ist PicanovaFulfillment-Partner für viele erfolgreiche Marken, darunterzahlreiche namhafte Unternehmen. Strategischer E-Commerce für dieindividuelle Massenfertigung macht uns hierbei erfolgreich.Pressekontakt:Picanova GmbHJohanna SchmitzHohenzollernring 2550672 KölnTel: +49.221.669 979 950E-Mail: presse@picanova.comOriginal-Content von: Picanova GmbH, übermittelt durch news aktuell