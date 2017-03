Top 100 Gastro-Unternehmen in 2016 mit 2,8 Prozent Umsatzplus

Frankfurt/Main (ots) - Mit knapp 13 Milliarden Euro Nettoumsatzkonnten Deutschlands 100 führende Gastronomen mit ihren rund 19.000Betrieben 2016 erneut ein Umsatzplus von 2,8 Prozent erwirtschaften -und das vor dem Hintergrund des Spitzenjahrgangs 2015 (+4,9 Prozent).Dank eines sehr guten Konsumklimas und gestiegener Durchschnittsbonsverbuchte die Branche bei entspannten Beschaffungsmärkten deutlicheMehrerlöse mit Spitzenwerten im 1. Quartal 2016. Dies ist dasErgebnis einer aktuellen Branchenerhebung derWirtschaftsfachzeitschrift food-service (dfv Mediengruppe).Wie in den Vorjahren führen McDonald's, Burger King und LSG dasRanking an, gefolgt von Tank & Rast und Nordsee. Nach einigenMinus-Jahren konnten die beiden Vorderen - McDonald's mit geschätzt1,8 Prozent und Burger King mit geschätzt 4 Prozent Plus - 2016wieder eine Umsatzsteigerung verzeichnen. In absoluten Zahlenbedeutet das: Beide Unternehmen eroberten im vergangenen Jahr einMarktvolumen von jeweils 55 und 35 Millionen Euro zurück. Relativbetrachtet, konnte die Kaffeebarmarke Coffee Fellows mit einem Plusvon über 70 Prozent das größte Wachstum erzielen, gefolgt vonL'Osteria mit einer Steigerung von rund 31 Prozent sowie vondean&david mit einem Plus von 27,8 Prozent.Umsatzverteilung der Top 100 nach SegmentenMit 7,1 Prozent gelang dem Segment der bedienten Gastronomie zumdritten Mal in Folge der größte Sprung nach vorne. Dieses Wachstumresultierte hauptsächlich aus den Werten der beiden expansionsstarkenKetten L'Osteria (Pizza) sowie Peter Pane (Gourmet-Burger &Cocktails) aus der Trend-Kategorie 'Fast Casual'. Der allesüberragende Quickservice-Sektor entwickelte sich mit einem Plus von3,3 Prozent leicht überdurchschnittlich. Hier wirkte sich vor allemdie Umsatzsteigerung der zwei US-Marken McDonald's und Burger Kingmit ihrem gemeinsamen Umsatzvolumen von 4 Milliarden Euro bei knapp2.200 Restaurants aus. Gut drei Viertel der Erlöse der Marktspitzeder Profi-Gastronomie (Top 100) wurden von den zwei großen KategorienQuickservice- und Verkehrsgastronomie erwirtschaftet - ein typischesBild in hoch industrialisierten Ländern mit mobiler Bevölkerung undzunehmend flexiblen Essenszeiten.Aktuelle Trends der Gastronomie-BrancheZwei große Übernahmen standen 2016 im Fokus: Zum einen wurde derdeutsche Delivery-Marktführer Joey's Pizza an Domino's veräußert.Über 200 Standorte erhielten in Rekordzeit die Marke der globalenNummer 1 in dieser Disziplin. Zum anderen kaufte der polnischeMulti-Konzept-Player AmRest Starbucks Deutschland mit mehr als 140Filialen. Generell wird Deutschland zurzeit von ausländischenGastro-Investoren als äußerst attraktiver Zukunftsmarkt wahrgenommen.Heißes Branchenthema ist derzeit außerdem das starke Wachstum imLiefergeschäft - getrieben durch digitale Plattformen wie Deliveroound Foodora, die neben dem Bestellvorgang auch die Logistik in dieHand nehmen. Eine Dienstleistung, die das Leben urbaner Verbrauchererleichtert. Für die Gastronomie impliziert sie neue, zeitgeistigeChancen. Folgerichtig experimentiert hier das komplette Spektrum derBranche - vom Spezialitäten-Restaurant bis zum Weltmarktführer.Zu den Trend-Sortimenten gehören aktuell Gourmet Burger undPremium-Fleisch, heiße Bakery-Snacks, vegetarische und veganeRezepturen für jedermann sowie Sushi in allen Preisklassen. Dabei istQualität ein Muss - auch dann, wenn sie mehr kostet. Daneben spieltjedoch auch die Treue zu Bekanntem eine Rolle: Gelernte Sortimente inmodernisierter Version haben hohe Wachstumschancen - diese Botschaftspiegelt sich im Ranking der Top 100-Gastro-Unternehmen ebenfallswider.Ausblick 2017Die Erwartungen an das laufende Jahr sind trotz großer Krisen vonguten bis exzellenten volkswirtschaftlichen Prognosen geprägt. ImJanuar glaubten rund 78 Prozent der Top 100-Unternehmen an weiterwachsende Erlöse und rund 70 Prozent an erneut steigende Werte beiden Durchschnittsbons. Als die wichtigsten Herausforderungen geltenunumstritten die Mitarbeiterbeschaffung, Personalkosten sowie Führungund Motivation. Auch die Digitalisierung wird als große Aufgabewahrgenommen. Die mit Abstand besten Wachstumschancen werden HomeDelivery attestiert, gefolgt von Take away und Snacks to go ausSupermärkten.Einen Auszug aus dem Ranking der Top-100-Gastro-Unternehmen findenSie unter: http://www.dfv.de/media/media/1/Top-100-Gastro-Unternehmen-2016-4109.pdfAusführliche Informationen zum Ranking sind auf Anfrage in derUnternehmenskommunikation der dfv Mediengruppe erhältlich.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: food service, übermittelt durch news aktuell