Tootsie Roll Industries: Interessante Aussichten?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Tootsie Roll Industries unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch". Die Tootsie Roll Industries-Aktie notierte am 24.07.2018 mit 29,8 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 36,7. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Tootsie Roll Industries zahlt die Börse 36,7 Euro. Dies sind 15 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Consumer Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 43,07. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

