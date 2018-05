Toooor in Leipzig! Der Finaltag der Amateure Pfingstmontag live im Ersten

München (ots) - Zum dritten Mal in Folge überträgt Das Erstegemeinsam mit dem DFB die Endspiele um die Fußball-Landespokale. Fürdie Finalisten steht viel auf dem Spiel, die Sieger ziehen in dieerste Runde des DFB-Pokals 2018/19 ein. Der Finaltag der Amateurefindet dieses Jahr am Pfingstmontag, 21. Mai 2018, statt. MarkusPhilipp und Julia Scharf moderieren die Sendung.Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es drei verschiedeneAnstoßzeiten. Die jeweils zeitgleich angepfiffenen Spiele werden auchdieses Jahr wieder in einer Live-Konferenz übertragen. Los geht's um12:30 Uhr, der zweite Block startet um 14:30 Uhr und die letztenSpiele beginnen um 17:00 Uhr. Ein Großteil der Partien wird darüberhinaus einzeln in voller Länge per Live-Stream auf www.sportschau.dezu sehen sein.Der Finaltag der Amateure im Überblick:Anpfiff 12:30 UhrBSG Chemie Leipzig (Regionalliga) - FC Oberlausitz Neugersdorf(Regionalliga)Kommentator: Torsten PüschelStream: ja, Kommentator: Andreas MannSpVgg. Drochtersen/Assel (Regionalliga) - SSV Jeddeloh II(Regionalliga)Kommentator: Hendrik DeichmannStream: ja, Kommentator: Hendrik Backhus1. CfR Pforzheim (Oberliga) - Karlsruher SC (3. Liga)Kommentator: Martin MaibücherStream: neinTuS Koblenz (Regionalliga) - TuS RW Koblenz (Oberliga)Kommentator: Tom BartelsStream: neinTuS Dassendorf (Oberliga) - Niendorfer TSV (Oberliga)Kommentator: Gerd GottlobStream: ja, Kommentator: Florian NeuhausVfR Wormatia Worms (Regionalliga) - SV Alemannia Waldalgesheim(Verbandsliga)Kommentator: Florian WinklerStream: nein1. FC Lok Stendal (Oberliga) - 1. FC Magdeburg (3. Liga)Kommentator: Stephan WeidlingStream: ja, Kommentator: Alexander KüpperAnpfiff 14:30 UhrTuS Erndtebrück (Regionalliga) - SC Paderborn 07 (3. Liga)Kommentator: Marc SchlömerStream: ja, Kommentator: Torsten WinklerBlumenthaler SV (Oberliga) - BSC Hastedt (Oberliga)Kommentator: Stephan SchiffnerStream: neinSpVgg Bayreuth (Regionalliga) - 1. FC Schweinfurt 05 (Regionalliga)Kommentator: Bernd SchmelzerStream: ja, Kommentator: Lukas SchönmüllerFCM Schwerin (Oberliga) - Hansa Rostock (3. Liga)Kommentator: Wilfried HarkStream: ja, Kommentator: Tobias BlanckBSG Wismut Gera (Oberliga) - FC Carl Zeiss Jena (3. Liga)Kommentator: Eik GalleyStream: ja, Kommentator: Christian MüllerFC 08 Villingen (Oberliga) - SV Linx (Verbandsliga)Kommentator: Kommentator: Michael BollenbacherStream: neinHusumer SV (Landesliga) - SC Weiche Flensburg 08 (Regionalliga)Kommentator: Jan NeumannStream: ja, Kommentator: Michael MaskeAnpfiff 17:00 UhrRW Oberhausen (Regionalliga) - RW Essen (Regionalliga)Kommentator: Claus LufenStream: ja, Kommentator: Benedikt BrinsaSV Babelsberg 03 (Regionalliga) - FC Energie Cottbus (Regionalliga)Kommentator: Andreas WitteStream: ja, Kommentator: Max ZobelTSV Steinbach (Regionalliga) - KSV Hessen Kassel (Regionalliga)Kommentator: Florian NaßStream: ja, Kommentator: Patrick StrickerBFC Dynamo (Regionalliga) - Berliner SC (Verbandsliga)Kommentator: Stephanie BaczykStream: ja, Kommentator: N.N.SV Elversberg (Regionalliga) - 1. FC Saarbrücken (Regionalliga)Kommentator: Frank GrundhevverStream: ja, Kommentator: Peter SauerTSV Ilshofen (Verbandsliga) - SSV Ulm (Regionalliga)Kommentator: Stefan KissStream: neinTSV Alemannia Aachen (Regionalliga) - FC Viktoria Köln (Regionalliga)Kommentator: Jürgen BergenerStream: ja, Kommentator: Stefan HänselPressekontakt:Sebastian Mußemann, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-34747, E-Mail: sebastian.mussemann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell