Too big to use: Unternehmen mit vielen Datenquellen überfordert

Hamburg (ots) - Fast jedes zweite Unternehmen in Deutschland,Österreich und der Schweiz hat ein Big-Data-Problem: Nur in achtProzent werden unternehmensweit unterschiedlichste Datenquellen,inklusive Daten anderer Organisationen, zur Entscheidungsfindunggenutzt. Bei 44 Prozent ist dieses Ziel teilweise erreicht. VieleUnternehmen verzetteln sich im Umgang und der systematischenEinbindung der Daten unterschiedlicher Herkunft. Vier von zehn klagenüber fachliche Defizite, Daten für weiterführende Analyseneinzusetzen. Die Folge: fehlende Wertschöpfung aus denAnalytics-Investitionen. Das ergibt die BI & Analytics-Studie biMA®2017/18 von Sopra Steria Consulting in Zusammenarbeit mit demBusiness Application Research Center (BARC).Mit neuen technischen Möglichkeiten (Advanced Analytics) rückt dieVorhersage der Zukunft unter Einbeziehung differenzierterDatenquellen in den Fokus der Unternehmen. Viele digitaleDienstleistungen basieren auf künstlicher Intelligenz und MachineLearning. Dazu zählen beispielsweise Prognosen, wie sich Kunden undMärkte verhalten werden, um die Produktion zu steuern. Zudem wollenlängst nicht mehr nur Online-Händler ihren Kunden Produkte empfehlenoder Alternativen zeigen, wenn das Wunschprodukt gerade nichtverfügbar ist. Algorithmen werten dazu viele Millionen vonDatensätzen aus. Diese stammen aus einer steigenden Anzahl vonDatenquellen, zum Beispiel Geo-, Social-Media- und Sensordaten.Knackpunkt bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle undServiceleistungen ist weniger die technische Analysepower, sonderndie fehlende fachliche Verwertung. 43 Prozent der befragtenUnternehmen haben Schwierigkeiten, aus Daten Wissen und Erkenntnisseabzuleiten und im Ergebnis Mehrwert durch Information zu schaffen.Mehr als jedes vierte Unternehmen (27 Prozent) sieht Nachholbedarfbei der Integration und Verknüpfung von Daten in die fachlicheArbeit. Im Ergebnis verpuffen die Informationen, oder Unternehmenziehen die falschen Schlüsse.Datengetriebene Geschäftsmodelle erfordern neue HerangehensweiseVon der Strategie, möglichst viele Datenquellen und Datensätze zunutzen, rücken einige Unternehmen mittlerweile ab. Firmen wie dieBank Goldmann Sachs und E-Commerce-Konzern Otto äußern sich, dass esbeim Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning eherdarum geht, die richtige Auswahl an Daten zu haben, die abervollkommen verstanden wird. Andere Unternehmen setzen auf neueKonzepte wie Data-Thinking - eine Methode, die das Design-Thinkingmit der Datenanalyse und dem Data-Mining kombiniert. Die Beispielezeigen, dass in vielen Branchen gerade ein Umdenken einsetzt, weg vonBig Data-, hin zu Smart Data-Strategien."Es geht nicht darum, Weltmeister im Anzapfen möglichst vielerDatenquellen zu werden", sagt Lars Schlömer, Leiter BI & Analyticsbei Sopra Steria Consulting. "Nicht Datenmenge und -qualitätentscheiden über die Güte datengetriebener Geschäftsmodelle, sonderndas fachliche sowie analytische Know-how, mit den Daten etwasWertschöpfendes anzustellen. Es kommt darauf an, qualifizierte Teamsaus Data Scientists und Fachspezialisten zusammenzubringen, die ineiner agilen Arbeitsumgebung systematisch Anwendungsfällenidentifizieren und erschließen und die die Frage nach den tatsächlichbenötigten Daten mitbeantworten", so Schlömer.Über die Studie:Die BI & Analytics-Studie biMA® 2017/18 wurde von Sopra SteriaConsulting auf Basis von Fragebögen und Interviews erstellt. 314Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen nahmen Mitte 2017an der Studie teil, die Ergebnisse wurden Anfang 2018 ausgewertet.Die Studie ist die fünfte Auflage und zeigt die bisherige undzukünftige Entwicklung des Themas BI & Analytics in Unternehmen imdeutschsprachigen Raum (DACH).Methodische Grundlage der Studien bilden das von Sopra SteriaConsulting, zusammen mit den Universitäten Duisburg-Essen und St.Gallen unter Mitwirkung der Universität Düsseldorf, entwickelteReifegradmodell biMM® (Business Intelligence Maturity Model) und diedarauf aufbauende Analysemethode biMA® (Business IntelligenceMaturity Audit).Links:Studie: http://bit.ly/biMA2018Infografik: http://bit.ly/infografik_biMA2018Über Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de)Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services.Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von SopraSteria, komplexe Transformationsvorhaben, die geschäftskritischeHerausforderungen adressieren, erfolgreich umzusetzen. ImZusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert und Innovationbefähigt Sopra Steria seine Kunden, Informationstechnologien optimalzu nutzen. Mit mehr als 42.000 Mitarbeitern in über 20 Ländernerzielte Sopra Steria 2017 einen Umsatz in Höhe von 3,8 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unterwww.soprasteria.de/newsroomPressekontakt:Sopra Steria Consulting:Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3: Eva KleinTel.: +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell