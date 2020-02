"Too Good To Go": real ist größter Partner im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Auf den Teller statt in die Tonne: Seit eineinhalb Jahrenarbeitet real erfolgreich mit "Too Good To Go" zusammen, um überhängigeLebensmittel vor der Vernichtung zu retten. Mittlerweile haben die bundesweit276 real Märkte mehr als 250.000 Portionen an die Nutzer der App ausgegeben.Damit ist real der größte Partner des Social Impact Unternehmens."Die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung ist ein wichtiger Bestandteilunserer Unternehmensstrategie 'Handeln aus Verantwortung' ", sagt real CEOPatrick Müller-Sarmiento. "Wir haben uns daher bereits früh mit unseren Märktenals Partnerbetrieb beteiligt. Ich freue mich sehr, dass wir mit den 250.000Portionen geretteter Lebensmittel nun auch einen weiteren Meilenstein erreichthaben. Als Unternehmen können wir sehr stolz auf das Erreichte sein."Für diesen Erfolg haben die 276 real Märkte in den vergangenen Monatenzahlreiche "Überraschungstüten" mit überhängigen, qualitativ jedocheinwandfreien Lebensmitteln wie Obst, Gemüse und Backwaren sowieMolkereiprodukten gepackt. Über die "Too Good To Go"-App können die Nutzer dasAngebot nahegelegener real Märkte auswählen und am Abend direkt im Markt an denBedientheken oder am Service Center abholen. Je nach Marktgröße, Nachfrage undSaison sind in den Märkten täglich bis zu zehn Tüten ab drei Euro erhältlich."Die gute Zusammenarbeit mit real zeigt, dass sich die Vermeidung vonLebensmittelverschwendung schnell umsetzen lässt und sich auch dauerhaft füralle Beteiligten auszahlt", sagt "Too Good To Go" Deutschland-Chefin LaureBerment. "So leisten wir gemeinsam - wir als Social Impact Unternehmen, die realMärkte und ihre Kunden - einen wertvollen Beitrag, dass weniger noch verzehrbareLebensmittel entsorgt werden."Wie gewohnt setzt real neben der Zusammenarbeit mit "Too Good To Go" auch dasEngagement für die Tafeln fort. Nach wie vor arbeiten fast alle real Märkte mitden lokalen Tafeln oder anderen karitativen Einrichtungen aus dem näheren Umfeldzusammen. Gespendet werden vorrangig trockene und haltbare Produkte wie zumBeispiel Konserven. Dadurch bietet die Kooperation mit "Too Good To Go" eineideale Ergänzung zu den bereits bestehenden Partnerschaften."Als großes Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel wollen wir auchweiterhin Verantwortung für unsere Produkte übernehmen", sagt PatrickMüller-Sarmiento. "Für uns bedeutet das nicht nur umweltschonende Sortimenteanzubieten, sondern auch ein Bewusstsein für nachhaltiges Handeln zu schaffen.Unsere Zusammenarbeit mit "Too Good To Go" zeigt, dass man wirklich einenUnterschied machen kann! So verfolgen wir auch weiterhin unser Ziel, bis 2030nur noch nachhaltige Produkte im Sortiment zu führen."Zu "Too Good To Go":Too Good To Go ist die führende App gegen Lebensmittelverschwendung und istbereits in 13 europäischen Ländern aktiv. Gastronomische Betriebe wieRestaurants, Supermärkte, Bäckereien, Cafés und Hotels können ihreüberproduzierten Speisen über die Plattform an Selbstabholer zu einemvergünstigten Preis anbieten. Dadurch werden Lebensmittel nicht entsorgt und dieUmwelt geschont. Seit Anfang 2015 wurden weltweit bereits über 28 MillionenMahlzeiten vor der Tonne gerettet. Über die App hinaus setzt sich Too Good To Goauch in anderen Lebensbereichen für die Reduzierung derLebensmittelverschwendung ein - beispielsweise über Aufklärungskampagnen,Bildungsangebote und auf politischen Parkett.Zu real:Als Tochterunternehmen der Metro AG führt real zum 30.09.2019 276 SB-Warenhäuserin Deutschland. Hinzu kommen ein Online-Shop, ein Lebensmittel-Online-Shop sowieClick&Collect-Services. Im Geschäftsjahr 2018/19 erzielte das Unternehmen mitrund 34.000 Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 6,9 Mrd. Euro. WeitereInformationen unter www.real.de/unternehmen und www.metroag.dePressekontakt:real GmbHMetro-Straße 140235 DüsseldorfTelefon: +49 211 6886-2053E-Mail: presse@real.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58538/4511531OTS: real GmbHOriginal-Content von: real GmbH, übermittelt durch news aktuell