Berlin (ots) -52% der Lebensmittelverschwendung in Deutschland wird in privaten Haushaltenverursacht. Das sind 6,2 Millionen Tonnen pro Jahr. Das Mindesthaltbarkeitsdatum(MHD) spielt dabei eine große Rolle. Missverständnisse und Fehlinterpretationführen dazu, dass deutsche Verbraucher Tausende Tonnen an Lebensmitteln, die dasMHD erreicht haben, entsorgen. Laut einer Studie der Europäischen Kommissionhängen sogar 10% der Lebensmittelverschwendung in der gesamten EU mit derDatumskennzeichnung zusammen.Too Good To Go, das Unternehmen zur Lebensmittelrettung, hat nun denZusatzhinweis "Oft länger gut" zum Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) initiiert, derKunden direkt auf ihrem Produkt darauf aufmerksam machen soll, dass diese oftnach dem Erreichen des MHDs noch einwandfrei genießbar sind. Mit dieser Kampagnestellt das Unternehmen die entscheidenden Weichen, um erstmals flächendeckenddie Verbraucherwahrnehmung der Haltbarkeit nachhaltig zu ändern. Laure Berment,Geschäftsführerin von Too Good To Go Deutschland: "Wir freuen uns, dass wir soviele wichtige gesellschaftliche Kräfte und Akteure mit der Kampagne bündeln.Gemeinsam wollen wir die Verbraucher für mehr Lebensmittelrettung bei ihnen zuHause sensibilisieren. Die Lebensmittelverschwendung lässt sich am bestenangehen, wenn alle an einem Strang ziehen. Unsere bisherigen Partner werden inihrer Vorreiterrolle weitere Unternehmen inspirieren, mit diesem einfachenSchritt konkreten Impact zu schaffen."Bereits über 25 Hersteller setzen sich für Lebensmittelrettung einMit dabei sind aktuell insgesamt über 25 Lebensmittelhersteller undHandelspartner. Produkte wie Joghurt, Milch, Kokosöl, Limonade, Tee, Bier, Müsliund Schokolade werden den zusätzlichen Hinweis "Oft länger gut" erhalten. Ausdem Handel unterstützen Alnatura, BIO COMPANY, dennree, dm-drogerie markt, Lidl,Kaufland, Penny und tegut mit ihren jeweiligen Eigenmarken die Kampagne. AlsProduzenten sind Andechser Molkerei Scheitz, Arla Foods, BIO PLANÈTE, BÜRGER,Caffeezza, Danone, Dörrwerk, Edamama, Egenberger Lebensmittel, FollowFood,FrieslandCampina, Fude + Serrahn, Knödelkult, LemonAid/ChariTea, mymuesli,share, TeeGschwendner, TeeVia, Quartiermeister und Unilever Teil der Kampagne.Gelauncht hat Too Good To Go die Initiative am 5. November. Neben deroffiziellen Vorstellung der Kampagne führte Too Good To Go auch das Erklärvideomit TV-Koch Christian Rach vor, der wichtige Tipps zum Herausfinden dertatsächlichen Haltbarkeit von Lebensmitteln teilt. Denn das Ziel der Kampagneist es, den Verbraucher darauf hinzuweisen, dass er statt nur auf das MHD zuachten auch seine Sinne nutzt. "Schauen-Riechen-Schmecken" ist die Devise.Auf dem Podium diskutierten Kasper Thormod Nielsen (Leiter Kommunikation &Sustainability bei Arla Foods Deutschland), Christopher Vorwerg (LeiterEigenmarke bei BIO COMPANY), Sophia Hoffmann (Köchin, Autorin und Aktivistin)und Laure Berment (Geschäftsführerin von Too Good To Go Deutschland) überMissverständnisse rund um das MHD, sowie Lebensmittelverschwendung in denverschiedenen Bereichen der Lieferkette und zu Hause.Auch nach dem Launch heißt es für Too Good To Go weitere Partner für dieInitiative zu gewinnen, bis auf jedem Produkt "Oft länger gut" steht und keineLebensmittel mehr aufgrund von Missverständnissen entsorgt werden. WeitereInformationen zur Kampagne gibt es hier.Über Too Good To GoToo Good To Go wurde 2015 gegründet mit dem Ziel, die Lebensmittelverschwendungzu reduzieren. Unter anderem ermöglicht Too Good To Go mit der eigenen App,Betrieben wie Bäckereien, Restaurants, Cafés, Hotels und Supermärkten, ihrüberproduziertes Essen zu einem vergünstigten Preis an SelbstabholerInnenanzubieten. So entsteht eine Win-Win-Win-Situation: Leckeres Essen für dieKundInnen, weniger Verschwendung für die Betriebe und Ressourcenschonung für dieUmwelt.Die App ist in 13 Ländern verfügbar. Dazu gehören Deutschland, Dänemark,Großbritannien, Frankreich, Norwegen, die Niederlande, Belgien, die Schweiz,Spanien, Italien, Polen und Österreich. International wurden bereits 24 Mio.Mahlzeiten gerettet und somit 60.000 Tonnen CO2 eingespart. In Deutschland hatToo Good To Go aktuell 4.000 Partnerläden in rund 400 Städten und eine Communityvon über 2 Millionen Menschen.Mit der "Oft länger gut"-Kampagne geht Too Good To Go nun einen Schritt weiterund bekämpft Lebensmittelverschwendung auch in Privathaushalten. Am 3. April2019 bekam das Unternehmen den Bundespreis "Zu gut für die Tonne" von JuliaKlöckner verliehen.