Lagos, Nigeria (ots/PRNewswire) -Afrikas führende Wohltätigkeitsorganisation mit Schwerpunkt aufUnternehmertum, die Tony Elumelu Foundation, lanciert die weltweitgrößte digitale Plattform für afrikanische Unternehmer und dasÖkosystem des afrikanischen Unternehmertums - TEFConnect.TEFConnect wird offiziell auf dem diesjährigen TEFEntrepreneurship Forum vorgestellt, das am 25. Oktober 2018, imFederal Palace Hotel in Lagos, Nigeria, veranstaltet wird.Das Programm der Tony Elumelu Foundation macht sich den Erfolg desForums als Afrikas größtem Unternehmenskatalysator zunutze und bautauf ihm auf. Das Forum hat bereits über 300.000 Bewerbungen vonafrikanischen Unternehmern erhalten und hat bisher 4.460 von ihnenausgebildet und finanziert. Die Stiftung demokratisiert fortwährendden Zugang zu Chancen. TEFConnect ist eine Open-Source-Plattform, diemaßgeschneiderte Tools und Inhalte bereitstellen wird, um dieGeschäftsentwicklung für Millionen von Menschen auf dem ganzenKontinent durch Technologie und direkt anwendbare Inhalte zukatalysieren.Die TEFConnect-Plattform übernimmt quasi eine Rolle als "Facebookfür afrikanische Unternehmer". Sie stellt einen zeitgemäßen,intuitiven, informativen und benutzerfreundlichen Raum für angehendeUnternehmer bereit, der seinen Nutzern unter anderem fünf spezifischeVorteile bietet:- Das digitale Zuhause mit allem aus einer Hand für Unternehmer undUnternehmerinnen, Inkubatoren, Investoren, Akademiker und denprivaten Sektor, das Neuigkeiten, informative Ressourcen,Unternehmerveranstaltungen und Geschäftsgelegenheiten bietet.- Schaffung eines Raumes, der es afrikanischen Unternehmernermöglicht, über Länder und Regionen hinweg auf Afrikas größtemdigitalen Markt zu agieren und damit Millionen von Verbrauchern zuerreichen.- Zugang zu kostenlosen Business-Tools wie Finanzplanungsrechnern,Erstellungshilfen für Geschäftspläne und Marketingvorlagen.- Zugriff auf das Bewerbungsformular für dasEntrepreneurship-Programm der Foundation, ihr Enterprise Toolkitund das Business-Mentoring durch internationale Führungskräfte ausder Wirtschaft.- Unternehmer können ihre Unternehmen potenziellen Investoren undanderen Unternehmern zwecks grenzüberschreitender Zusammenarbeitvorstellen.Parminder Vir OBE, CEO der Foundation, sagte zur Markteinführungvon TEFConnect: "Der Tony Elumelu Foundation geht es einfach darum,afrikanische Unternehmer zu fördern. Zuerst starteten wir das TEFEntrepreneurship-Programm und boten damit 10.000 afrikanischenUnternehmern über einen Zeitraum von 10 Jahren Startkapital,Mentorenschaft und Ausbildung. Als nächstes haben wir das gesamteunternehmerische Ökosystem im TEF-Forum einberufen, haben Engagementgezeigt und tiefgehende Diskussionen geführt, um das vorherrschendeBild von Afrika zu verändern. Jetzt skalieren wir unsereEinwirkungen, indem wir das Ökosystem des afrikanischenUnternehmertums auf einer einzigen Plattform zusammenführen."Der Gründer der Tony Elumelu Foundation, Tony O. Elumelu, sagteauch: "In den vier Jahren seit dem Start der TEF-Unternehmerprogrammshaben wir gezeigt, dass Unternehmertum einen ganzen Kontinentverändern kann - wir haben in Menschen und in Prozesse investiert.Wir haben bereits zu geschäftlichen Erfolgen beigetragen undpolitische Entscheidungsträger in die unternehmerische Dynamikeingebracht. Doch in vielerlei Hinsicht ist das nur ein Tropfen aufden heißen Stein. In diesem Jahr erweitern wir unserenAnwendungsbereich und leiten das Gespräch dahin um, wo zunehmend dieInteraktion stattfindet - dem digitalen Bereich. Indem wirafrikanische Unternehmer weltweit an TEFConnect anbinden, entfesselnwir weiter das wahre Potenzial unserer Unternehmer und fördern dieTransformation des Kontinents."Das 4. TEF-Forum wird das unternehmerische Ökosystem Afrikaseinberufen, einschließlich der breiten Investorengemeinschaft,Behördenvertreter und Politiker, der führendenEntwicklungsorganisationen, Vertretern des privaten Sektors, derMedien und Partner.Um am TEF-Forum teilzunehmen oder die Einführung von TEFConnectlive zu sehen, klicken Sie hier:http://www.tonyelumelufoundation.org/tef-forum2018