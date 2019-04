Tony Elumelu Foundation benennt 3.050 Unternehmer, die für das 5. TEF Entrepreneurship-Programm ausgewählt wurden

- Die Tony Elumelu Foundation finanziert 1.000 Unternehmer direkt undweitere 2.050 Begünstigte werden von Partnern der Stiftungunterstützt- Das TEF Entrepreneurship-Forum - Afrikas größte Zusammenkunft imBereich Unternehmertum - findet am 26. und 27. Juli stattAbuja, Nigeria (ots/PRNewswire) - Die Tony Elumelu Foundation(TEF), Afrikas führende Wohltätigkeitsorganisation, die sich derUnterstützung afrikanischer Unternehmer verschrieben hat, hatangekündigt, dass 3.050 afrikanische Unternehmer aus allen 54afrikanischen Ländern, für die Teilnahme am 5., mit 100 MillionenDollar dotierten, Entrepreneurship-Programm ausgewählt wurden.Die Ankündigung erfolgte am Freitag, den 22. März im TranscorpHilton Abuja, nach einer Präsentation des Auswahlverfahrens durchAccenture Development Partners.In diesem Jahr gingen über 216.000 Bewerbungen ein - eineSteigerung gegenüber den 151.000 Bewerbungen aus dem Vorjahr. Fast90.000 Bewerbungen kamen von Unternehmerinnen, was eine Steigerungvon 45 % ausmacht und die Strategie der Stiftung untermauert, einausgewogeneres Geschlechterverhältnis erreichen zu wollen. Dieausgewählten Unternehmer erhalten jeweils 5.000 US-DollarStartkapital, das nicht zurückzuzahlen ist, Kontakt zu Mentoren unddurchlaufen ein 12-wöchiges Business-Trainingsprogramm, das sichunmittelbar an den Bedürfnissen afrikanischer Unternehmer orientiert.Am 26. und 27. Juli 2019 treffen sich diese Unternehmer anlässlichdes TEF Entrepreneurship-Forums - das Entrepreneurship-ÖkosystemAfrikas sowie größte alljährliche Zusammenkunft afrikanischerUnternehmer auf dem Kontinent.TEF-Gründer, Tony O. Elumelu (Commander of the Order of theNiger), der heute seinen Geburtstag feiert, erläutert: "Jedes Jahrstehen wir vor einer fast unmöglichen Aufgabe: Wir müssen aushunderttausenden von Bewerbungen 1.000 Unternehmer auswählen. UnsereUnternehmer möchten unbedingt eine Veränderung herbeiführen. Wirwissen, dass wir nur an der Oberfläche kratzen, aber wir sehen dasPotenzial an unternehmerischem Talent, das wir uns alle - dieRegierung, Unternehmen und gewiss die afrikanische Gesellschaft -zunutze machen müssen, um unsere Wirtschaft und unsereExistenzgrundlage zu verändern. Wir müssen uns geschlossen hinter siestellen, um den von uns gewünschten Wandel auf dem Kontinent zubeschleunigen."In ihrer Rede hebt "Ihre Exzellenz" Aisha Buhari, Frau desPräsidenten der Bundesrepublik Nigeria, die Auswirkungen desProgramms für Afrika hervor und fordert die ausgewählten Unternehmerauf, zum Fortschritt des afrikanischen Kontinents beizutragen."Ich bin zuversichtlich, dass diese durch Tony Elumelu gefördertenUnternehmer nicht nur Nigeria große Zuversicht schenken, sondern fürden gesamten Kontinent von großem Wert sein werden", so Buhari.Der neuernannte CEO Ifeyinwa Ugochukwu kommentierte dieBekanntgabe wie folgt: "Das über 10 Jahre fortlaufende Tony ElumeluFoundation Entrepreneurship-Programm hat in den ersten fünf Jahrenseines Bestehens 7.520 Unternehmer erfolgreich unterstützt."Anlässlich des fünfjährigen Bestehens des 10-jährigen Programmsumfasst die diesjährige Auswahl 2.050 Unternehmer, die von denPartnern der Stiftung zusätzlich zur jährlichen Auswahl von 1.000Unternehmern unterstützt werden, so dass die Gesamtzahl der von derStiftung bisher unterstützten Unternehmer auf 7.520 steigt."Im vergangenen Jahr haben wir TEFConnect ins Leben gerufen - einedigitale Netzwerkplattform für afrikanische Unternehmer, die fürjeden zugänglich ist und den zahlreichen Unternehmern, die nichtdirekt von unserem Entrepreneurship-Programm profitieren können, mehrChancen eröffnet. Dies zeigt erneut unser Engagement in derUnterstützung von Unternehmern und unsere Überzeugung, dassUnternehmertum der Schlüssel zur Entfaltung des wahren Potenzials desafrikanischen Kontinents ist", so Ugochukwu.Partner der Stiftung sind das Internationale Komitee vom RotenKreuz (IKRK), das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP),die Bundesrepublik Benin (Seme City), die Anambra State Government,Indorama - die Regierung von Botswana und die AfrikanischeEntwicklungsbank (AfDB)Eine Liste der für 2019 ausgewählten Tony Elumelu-Unternehmersowie Informationen über die Bewerber finden Sie unter tefconnect.com(http://www.tefconnect.com/).Pressekontakt:Presseanfragen sind an media@tonyelumelufoundation.org zu richtenOriginal-Content von: The Tony Elumelu Foundation (TEF), übermittelt durch news aktuell