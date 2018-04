Ab in die Tonne: Deutsche werfen ohne große Bedenken vertrauliche Daten in den Papiermüll

Köln (ots) - Wenn die Art der Entsorgung persönlicherInformationen im Papiermüll ein Indikator für die generelle Haltungder Deutschen zum Datenschutz ist, dann ist es schlecht bestellt umdie Sicherheit sensibler Informationen hierzulande: Wie eine aktuelleUmfrage* von Trusted Shops ergab, hat mehr als die Hälfte derBefragten schon einmal vertrauliche Dokumente wie Kontoauszüge,Rechnungen & Co. ungeschreddert in die Papiertonne geworfen.Die befragten Personen sind dabei nicht nur einmalige "Täter" -vielmehr haben laut Umfrage acht Prozent der Befragten privateInformationen bereits 7- bis 8-mal unsachgemäß im Müll entsorgt.Knapp 17 Prozent geben sogar zu, das schon mehr als 10-mal getan zuhaben. Die Befragten sind sich dabei durchaus bewusst, dass dasleichtfertige Entsorgen vertraulicher Daten ernsthafte Konsequenzennach sich ziehen kann. Aber von besonderer Sorge kaum eine keineSpur: Nahezu 63 Prozent der Befragten zeigen sich kaum bis überhautnicht besorgt wegen der möglichen missbräuchlichen Nutzungpersönlicher Informationen bzw. haben keine klare Meinung dazu.Bei der Einschätzung, welche Dokumente im Falle eines Missbrauchsden größten Schaden anrichten könnten, war die Meinung deutlich: DieHälfte der befragten Personen bewertet Ausweisdokumente als amschädlichsten (55 Prozent), gefolgt von Kontoauszügen (21 Prozent)und medizinischen Unterlagen (11 Prozent). Doch was ist im Fall einesDatenmissbrauchs konkret zu tun, wenn Kriminelle beispielsweisemithilfe der entwendeten Daten im Netz auf Shoppingtour gehen? Überdie Hälfte wusste auf diese Frage keine Antwort. Selbst ein Viertelderer, die bereits von Datenmissbrauch betroffen waren, wusstennicht, was zu tun war oder haben nichts unternommen.Bastian Kolmsee, Head of Consumer Business bei Trusted Shops,kommentiert: "Die Deutschen müssen dringend sorgfältiger mit ihrenpersönlichen Daten umgehen - und zwar nicht nur Offline, sondern vorallem auch im Internet. Landen vertrauliche Daten wieKreditkartendaten trotz aller Sorgfalt doch auf dubiosenInternetseiten, bieten moderne Lösungen Unterstützung: Dieseinformieren User darüber, wo im Netz ihre persönlichen Daten imUmlauf sind. Auf Wunsch der User können die Daten auch gelöschtwerden."*Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, sind von der APPINIOGmbH bereitgestellt. An der Befragung am 16.02.2018 nahmen 512Personen ab 18 Jahren teil.Über Trusted ShopsTrusted Shops ist Europas Vertrauensmarke im E-Commerce. DasKölner Unternehmen stellt mit dem Gütesiegel inklusive Käuferschutz,dem Kundenbewertungssystem und dem Abmahnschutz ein"Rundum-sicher-Paket" bereit: Anhand von strengen Einzelkriterien wiePreistransparenz, Kundenservice und Datenschutz überprüft TrustedShops seine Mitglieder und vergibt sein begehrtes Gütesiegel. Mit demKäuferschutz, den jeder zertifizierte Online-Shop bietet, sindVerbraucher etwa bei Nichtlieferung von Waren abgesichert. Darüberhinaus sorgt das Kundenbewertungssystem für nachhaltiges Vertrauenbei Händlern und bei Käufern. Das Trusted Shops Projekt "Locatrust"verhilft lokalen Händlern zu echten Bewertungen ihrer Kunden. Damitbietet Trusted Shops lokalen Händlern die Möglichkeit, mehrSichtbarkeit für ihr Geschäft und ihr Sortiment im Netz zu schaffen,um den Local Commerce zu stärken. Das Projekt wird im Rahmen desStrukturfonds EFRE (Europäische Fonds für Regionale Entwicklung) vonder Europäischen Union gefördert. Weitere Informationen:http://www.trustedshops.dePressekontakt:Trusted Shops GmbHMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 KölnTel.: 0221 - 775 367 531E-Mail: mustafa.ucar@trustedshops.deachtung! GmbHRene WeberStraßenbahnring 320251 HamburgTel.: 040 - 450 210 614E-Mail: rene.weber@achtung.deOriginal-Content von: Trusted Shops GmbH, übermittelt durch news aktuell