Toni Kroos zeigt Herz für schwerstkranke Kinder / United Charity versteigert das getragene Meistertrikot des Fußballstars für den guten Zweck (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Am Samstag war es so weit: Nicht nur sicherte sich RekordhalterReal Madrid den 12. Champions League-Titel im Finale gegen JuventusTurin, sondern als erster Mannschaft der Geschichte ist es denKöniglichen gelungen, diesen Titel zu verteidigen. Damit hat RealMadrid in dieser Saison einen richtigen Lauf, denn auch die spanischeMeisterschaft konnte die Mannschaft für sich entscheiden. Einengewaltigen Beitrag auf dem Weg zu diesen beiden Siegen leisteteMittelfeldgenie Toni Kroos, dessen getragenes Trikot vom letztenSpieltag der spanischen Liga nun für den guten Zweck bei UnitedCharity, Europas größtem Auktionsportal für Kinder in Not,versteigert wird:https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Kross-Meister-TrikotSchon lange kooperiert Toni Kroos mit United Charity, um immerwieder aufs Neue schwerstkranken Kindern eine Freude zu bereiten.Auch diesmal wird der Erlös zu 100% direkt an die Toni Kroos Stiftungweitergeleitet - der Auktionsgewinner siegt also doppelt. Nicht nurdie Wand eines Real-Fans wird schon bald mit einem historischen StückFußballgeschichte geziert, sondern noch mehr Kindern kann ein Lächelnins Gesicht gezaubert werden.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 6,6 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.