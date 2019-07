Toni Kroos wird internationaler Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Toni Kroos verbindet die gute Sache mit dem Gewinnen und wirdinternationaler Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie.Weltmeister, vierfacher UEFA Champions League Gewinner und seitneuestem auch Kinostar: Wenn sich einer mit Gewinnen auskennt, dannist das Weltklasse-Fußballer Toni Kroos. Mit seiner Stiftung setztsich der dreifache Familienvater bereits seit 2015 für schwerkrankeKinder und deren Familien ein, um sie aktiv am Leben teilhaben zulassen.Toni Kroos ist begeistert vom Konzept und seiner neuen Aufgabe:"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der DeutschenPostcode Lotterie und dass wir gemeinsam vielen Kindern damithelfen!" Als neuer Botschafter der Soziallotterie ist er besondersstolz, denn die Lose von mehr als 400.000 Teilnehmern jeden Monatmachen mittlerweile für über 1.000 Förderprojekte deutschlandweit denUnterschied. Von jedem Los gehen 30 Prozent an soziale undökologische Projekte in der Nähe der Teilnehmer. So konnten durch sieschon 16 Millionen Euro für die Projekte bereitgestellt werden.Ein neuer Star am Postcode-BotschafterhimmelNeben der zweifachen Olympiasiegerin Katarina Witt und demmehrfach ausgezeichneten TV-Moderator Kai Pflaume, unterstützt ToniKroos nun als inspirierender Spielgestalter die Botschafter-Riege:"Die Deutsche Postcode Lotterie und ich verfolgen ein Ziel: GemeinsamGutes tun." Der Weltmeister wünscht allen Teilnehmern viel Glück:"Gewinnen ist wunderbar - das weiß ich aus eigener Erfahrung."Natürlich lassen es sich die Stars auch nicht nehmen, hin und wiederGewinner zu überraschen.Einer für alle, alle für einenGeschäftsführerin der Deutschen Postcode Lotterie AnnemiekHoogenboom: "Wir sind überglücklich, dass wir einen derartinspirierenden Botschafter für uns gewinnen konnten". Sie ergänzt:"Toni Kroos ist das beste Beispiel dafür, dass Gewinnen und Gutes tuneinfach unmittelbar zusammengehören - wie bei unserer Soziallotterie.Toni Kroos ist ein echtes Vorbild. In Deutschland und auch imAusland."Sonderverlosung: In den Schuhen eines WeltmeistersNoch diesen Sommer verlost die Soziallotterie die Schuhe, dieKroos im UEFA Champions League Finale 2018 zwischen Real Madrid undFC Liverpool getragen hat. Real Madrid gewann 3:1. Damit ist ToniKroos als erster Deutscher vierfacher UEFA Champions League Gewinner.Über die Deutsche Postcode LotterieDie erste Ziehung der Postcode Lotterie, die sich für Mensch undNatur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept isteinzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus derPostleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt.Jeden Monat werden beim Monatsgewinn insgesamt 600.000 Euroausgeschüttet - alle Lose im gewinnenden Postcode teilen sich 300.000Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahlebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften miteinander und tunzugleich Gutes.30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Näheder Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche PostcodeLotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstütztdeutschlandweit bereits über 1.000 Projekte mit 16 Millionen Euro.Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet überdie Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter:www.postcode-lotterie.de/projekte.Die Ziehung: Persönliche GewinnbenachrichtigungDie monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesenZiehungen nehmen sämtliche gültigen Lose teil und es gibt jeden Taggarantierte Gewinner. Erwerben kann man diese unterwww.postcode-lotterie.de oder unter der kostenlosen Telefonnummer0800 - 800 6680. Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mailinformiert. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächsteZiehung ist am 4. Juli.Pressekontakt:Janina StantonPresse und Kommunikation, Deutsche Postcode LotterieMartin-Luther-Platz 2840212 DüsseldorfTelefon: +49 211 94 28 38-32Email: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuell