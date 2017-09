Toni Kroos stiftet seine Goldmedaille und sein Supercup-Trikot / Der Real Madrid-Star versteigert die einzigartigen Andenken bei United Charity (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Algold Resources":

Baden-Baden (ots) -Kaum hat die Saison wieder begonnen, setzt Real Madrid seineErfolgsserie fort - mit dem Gewinn des spanischen Supercups gegen denFC Barcelona konnten sich die Königlichen bereits die zweite Trophäesichern. Maßgeblich an diesem Sieg beteiligt war auch MittelfeldgenieToni Kroos, der seine Fans nun mit zwei einzigartigen Andenken anseiner Freude teilhaben lässt: Er versteigert ab heute bei UnitedCharity sein getragenes und signiertes Siegertrikot sowie seinepersönliche Goldmedaille aus dem spanischen Supercup:https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Kroos-Supercup-TrikotMit der Versteigerung dieser Raritäten macht Toni Kroos nicht nurseine Fans und leidenschaftliche Sammler glücklich, sondern er tutvor allem auch etwas für den guten Zweck: Die Auktion unterwww.unitedcharity.de kommt ohne Abzug der Toni Kroos Stiftung zugute,die sich für schwerstkranke Kinder und deren Familien engagiert.Durch die enge Kooperation von Europas größtem Auktionsportal fürKinder in Not mit Toni Kroos konnten in der Vergangenheit schonErlöse von über 70.000 Euro für die Stiftung gesammelt werden.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 6,9 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinn?tzige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell