Tongyu Heavy Industry: Bitte nicht vergessen!

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Tongyu Heavy Industry per 21.04.2020, 07:42 Uhr bei 1.87 . Tongyu Heavy Industry zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Unser Analystenteam hat Tongyu Heavy Industry auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 27,94 liegt Tongyu Heavy Industry auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Tongyu Heavy Industry erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um -18,67 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -0,76 Prozent im Branchenvergleich für Tongyu Heavy Industry bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,69 Prozent im letzten Jahr. Tongyu Heavy Industry lag 0,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Tongyu Heavy Industry derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,81 , womit der Kurs der Aktie (1,87 ) um +3,31 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,79 . Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +4,47 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".