Tongyu Communication: Jetzt geht’s los!

Der Kurs der Aktie Tongyu Communication steht am 17.04.2020, 17:49 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 26.35 CNH. Der Titel wird der Branche "Kommunikationsausrüstung" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Tongyu Communication auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Tongyu Communication erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -9,04 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +30,94 Prozent im Branchenvergleich für Tongyu Communication bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,42 Prozent im letzten Jahr. Tongyu Communication lag 28,32 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Tongyu Communication investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,1 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,01 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Tongyu Communication. Die Kommunikation war weder von positiven noch von negativen Themen geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Tongyu Communication daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Tongyu Communication von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.