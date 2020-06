Tongling Nonferrous Metals: Glauben Sie das?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Tongling Nonferrous Metals am 19.06.2020, 07:30 Uhr, mit dem Kurs von 1.94 CNH. Die Aktie der Tongling Nonferrous Metals wird dem Segment "Materialien" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Tongling Nonferrous Metals einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Tongling Nonferrous Metals jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Tongling Nonferrous Metals von 1,95 CNH ist mit -7,58 Prozent Entfernung vom GD200 (2,11 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,94 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,52 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Tongling Nonferrous Metals-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Tongling Nonferrous Metals. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Tongling Nonferrous Metals daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Tongling Nonferrous Metals von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Tongling Nonferrous Metals investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,52 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,18 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.