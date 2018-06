Tongling Nonferrous Metal: Aktienanalyse vom 27.06.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Tongling Nonferrous Metal, die im Segment "Materialien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 27.06.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 2,21 CNH.

Nach einem bewährten Schema haben wir Tongling Nonferrous Metal auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Tongling Nonferrous Metal heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 86,67 Punkten, zeigt also an, dass Tongling Nonferrous Metal überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Tongling Nonferrous Metal ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 77,78). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. Zusammen erhält das Tongling Nonferrous Metal-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an fünf Tagen im positiven Bereich, während an vier Tagen eine negative Diskussion überwog. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Tongling Nonferrous Metal diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem zwei Handelssignale (2 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Tongling Nonferrous Metal aktuell 0,9. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,21 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metals & Mining". Tongling Nonferrous Metal bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.