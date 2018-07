Tongkun: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Tongkun, die im Segment "Commodity Chemikalien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 18,7 CNH.Unser Analystenteam hat Tongkun auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Tongkun hat mit einer Dividendenrendite von 0,53 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,93%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Apparel & Textile Products"-Branche beträgt -2,4. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Tongkun-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

