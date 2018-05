Tongji University und Timeasset Financial gründen erstes Robo-Advisor Lab in China

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Chinese Academy of Science andTechnology Management (CASTM) der Tongji University und ShanghaiTimeasset Financial Information Service Co., Ltd. ("TimeassetFinancial") haben am 23. Mai 2018 das Tongji University Robo-AdvisorLab ins Leben gerufen.Aufbau eines Branchenstandard- und Technologie-Evaluierungssystemsfür dynamische ÜberwachungRobo-Advisors, ein in den letzten beiden Jahren aufgekommenerneuer Finanzservice, konzentriert sich auf intelligenteInvestment-Entscheidungsfindung und Asset-Allokation. Mit einemService, bei dem das Investment durch eine Vereinfachung desVerfahrens gefördert wird, wird für Kleinanleger, die oft von dentraditionellen Finanzsystemen ignoriert werden, eineZugangsmöglichkeit zu personalisierte Asset-Allokationsdienstegeschaffen. Das Ergebnis ist, dass Robo-Advisors einenvielversprechenden sogenannten "Long-Tail-Markt", d. h.Nischenprodukte statt Massenmarkt, bieten.Robo-Advisors haben seit Anfang 2018 in der chinesischenFinanzbranche zunehmend an Popularität gewonnen und sind auf dembesten Weg, die bevorzugte Plattform zu werden, mit deren Hilfe diechinesische Finanzbranche personalisierte Finanzdienstleistungenanbietet. Jedoch stehen einer breiteren Umsetzung der Robo-Advisors,die in China noch in einem frühen Entwicklungsstadium sind, mehrereHindernisse in der Praxis gegenüber. Die Gründung des TongjiUniversity Robo-Advisor Lab dürfte eine wichtige Rolle spielen, umMarktverhalten zu standardisieren und die Palette des Serviceangebotsauszuweiten, während man gleichzeitig einen Beitrag zur Förderung derneuesten bahnbrechenden Entwicklungen in der Welt derFinanztechnologie leistet.Basierend auf der Forschung und wissenschaftlichen Unterstützungvon CASTM sowie der technologischen Errungenschaften von TimeassetFinancial wird mit dem Robo-Advisor Lab sowohl ein Branchenstandard-und Technologie-Evaluierungssystem als auch ein dynamischesÜberwachungssystem geschaffen.Als Denkfabrik einer Drittpartei wird das Robo-Advisor Labregelmäßig Whitepapers und Berichte für die Robo-Advisor-Branchepublizieren, sobald sie die Evaluierung und dynamische Überwachungder Branchenentwicklungen und der Serviceanbieter fürRobo-Advisor-Technologie zum Abschluss gebracht haben. Das Lab stelltdarüber hinaus Komplettlösungen und Systemintegrationsdienste fürmaßgeschneiderte Robo-Advisor-Systeme von Finanzinstituten bereit,neben beruflicher Fortbildung und Technologieschulung im BereichRobo-Advisor.Top-Branchenexperten kommen zum Aufbau einer erstklassigenIdeenschmiede zusammenDas Robo-Advisor Lab bringt eine Reihe führender Branchenfachleutezusammen, darunter Wu Zhiquiang, Mitglied der Chinese Academy ofEngineering, der deutschen Akademie der Technikwissenschaften und derKöniglich-Schwedischen Akademie der Ingenieurwissenschaften sowieVizekanzler der Tongji University und Sachverständiger desStaatsrats, der zum leitenden Berater des Lab ernannt wurde;Professor Huo Jiazhen, geschäftsführender Vizedekan von CASTM undProfessor des Bosch-Lehrstuhls in Deutschland sowie Sachverständigerdes Staatsrats, der als Direktor des Lab fungieren wird; und LiYangYang, Vorstand von Timeasset Financial, der als stellvertretenderDirektor dienen wird. Herr Li ist nicht nur der Gründer des ersten,auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendenEntscheidungsfindungssystem in China, sondern auch der erstechinesische Investmentdirektor, der das quantitativeInvestmentkonzept und die entsprechende Vorgehensweise in den Markteinführen wird. Ferner wurde er vom China Securities Journal als "dieFührungsfigur des chinesischen quantitativen Investmentsektors"bezeichnet."Das Lab wird sich für Kooperationen mit Branchenakteuren,Hochschulen und Forschungsinstituten im Fachgebiet Robo-Advisorengagieren", sagte Professor Huo bei der Eröffnungsfeier. "ZumExpertenausschuss des Lab zählen renommierte wissenschaftlicheForscher, Experten, Gelehrte und Führungskräfte aus Regierung,Hochschulen, Finanzinstituten und Technologieunternehmen, aber auchherausragende Fachleute aus dem chinesischen Robo-Advisor-Sektor, diegemeinsam daran arbeiten, eine herausragende Denkfabrik als Plattformfür diesen Sektor zu etablieren."Die School of Economics and Management der Tongji University hateine Reihe maßgeblicher Zertifizierungen erhalten, unter anderemAACSB, EQUIS, AMBA und CAMEA. Mit einem Finanzteam, das denSchwerpunkt auf KI-basierte Investmenttechnologien undTechnologieentwicklung von Anwendungen für den BereichFinanztechnologie legt, ist Timeasset Financial zum führendenchinesischen Fintech-Unternehmen geworden, das KI-basierteEntscheidungsfindungssysteme für Investments undRobo-Advisor-Servicelösungen bereitstellt. Es ist zu erwarten, dassdiese Zusammenarbeit zwischen Timeasset Financial und der TongjiUniversity ein neues Entwicklungsmodell für den Robo-Advisor-SektorChinas vorlegen wird.