Tonghua Dongbao Pharmaceutical: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Am 10.02.2020, 19:21 Uhr notiert die Aktie Tonghua Dongbao Pharmaceutical an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 12.06 CNH. Das Unternehmen gehört zum Segment "Arzneimittel".

Die Aussichten für Tonghua Dongbao Pharmaceutical haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Tonghua Dongbao Pharmaceutical-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Tonghua Dongbao Pharmaceutical investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,81 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel einen Mehrertrag in Höhe von 0,26 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Tonghua Dongbao Pharmaceutical. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Tonghua Dongbao Pharmaceutical daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Tonghua Dongbao Pharmaceutical von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.