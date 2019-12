Tongda Hong Tai: Grund zur Sorge?

Tongda Hong Tai weist am 13.12.2019, 09:07 Uhr einen Kurs von 0.77 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Elektronische Komponenten" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Tongda Hong Tai einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Tongda Hong Tai jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tongda Hong Tai-Aktie hat einen Wert von 73,33. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (52,38). Der RSI25 liegt bei 52,38, was bedeutet, dass Tongda Hong Tai hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Tongda Hong Tai.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Tongda Hong Tai auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Tongda Hong Tai sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 44 und liegt mit 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 52,67. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Tongda Hong Tai auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.