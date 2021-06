Tongcheng-elong: Ja, es ist wahr!

Tongcheng-elong, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 11:17 Uhr) mit 19.46 HKD mehr oder weniger gleich (-0.07 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Tongcheng-elong auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Tongcheng-elong in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Tongcheng-elong haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Tongcheng-elong bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tongcheng-elong liegt bei einem Wert von 61,79. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 44,9) über dem Durschschnitt (ca. 38 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Tongcheng-elong damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Tongcheng-elong mit einer Rendite von 42,22 Prozent mehr als 46 Prozent darüber. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,61 Prozent. Auch hier liegt Tongcheng-elong mit 45,83 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

