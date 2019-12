Tongcheng-Elong: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Per 11.12.2019, 10:07 Uhr wird für die Aktie Tongcheng-Elong am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 12.05 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Internet Einzelhandel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Tongcheng-Elong einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Tongcheng-Elong jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Tongcheng-Elong. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Tongcheng-Elong daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Tongcheng-Elong von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Tongcheng-Elong haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Tongcheng-Elong mit einem Wert von 34,99 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,09 , womit sich ein Abstand von 3 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.