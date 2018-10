Tong Kee: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert Tong Kee per 23.10.2018 bei 0,5 HKD. Tong Kee zählt zu "Bauwesen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Tong Kee auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tong Kee-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,29 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,5 HKD) weicht somit +72,41 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (0,3 HKD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+66,67 Prozent), somit erhält die Tong Kee-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Tong Kee-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Tong Kee im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tong Kee. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 90,91 liegt Tong Kee über dem Branchendurchschnitt (43 Prozent). Die Branche "Engineering & Construction Svcs" weist einen Wert von 63,61 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.