TongFu Microelectronics Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Für die Aktie Tongfu Microelectronics stehen per 08.04.2022, 18:52 Uhr 15.59 CNH an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Tongfu Microelectronics zählt zum Segment "Halbleiter".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Tongfu Microelectronics entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,15 % ist Tongfu Microelectronics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (14,74 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 14,59 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tongfu Microelectronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 19,97 CNH. Der letzte Schlusskurs (15,73 CNH) weicht somit -21,23 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (17,57 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,47 Prozent), somit erhält die Tongfu Microelectronics-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Tongfu Microelectronics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Tongfu Microelectronics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 19,07 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -32,82 Prozent im Branchenvergleich für Tongfu Microelectronics bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,03 Prozent im letzten Jahr. Tongfu Microelectronics lag 13,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.