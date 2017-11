Unterföhring (ots) - Stark am Sonntagabend: "The Voice of Germany"erzielt hervorragende 19,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). ImAnschluss verbucht "LUKE! Die Woche und ich" gute 13,1 ProzentMarktanteil. Bereits am Vorabend überzeugte "Hochzeit auf den erstenBlick" in der ersten Folge der neuen Staffel mit guten 11,4 ProzentMarktanteil (Z. 14-49 J.) Damit holt SAT.1 erneut einen sehr gutenTagesmarktanteil von 11,4 Prozent am Sonntag.In den letzten Blind Auditions von "The Voice of Germany" amDonnerstag, 16. November 2017, um 20:15 Uhr, auf ProSieben singenfolgende Talente: Julia Lehner (23, Linz/AT), Benjamin Hartmann (22,Berlin), Natalie Darabos (25, Eislingen), Jimmy Risch (19,Steinsel/LUX), Marie-Claude Rubin (27, Berlin), Jonas Oberstaller(20, Welsberg-Taisten/Südtirol, IT), Emilia Hermann (17, Langgöns),Nanette Foh (24, Günding), Christine Heitz (20, Mertzig/LUX), MiguelFialho (17, Gemünden a. Main), Julio Hierrezuelo (33, Darmstadt),Linda Helterhoff (25, Cottbus), Petra Wydler (28, Zuchwil/CH),Pishtar Dakaj (32, Bietigheim-Bissingen), Janina Beyerlein (17,München) und Rita Ora (26, Großbritannien).Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 13.11.2017(vorläufig gewichtet: 12.11.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Anita RichtmannTel. 089-9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comAnita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer, Johanna BrinkmannTel. 030-3198-80822, 089-9507-1161Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comJohanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell