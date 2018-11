Unterföhring (ots) - Sehr guter Sonntagabend für SAT.1: "The Voiceof Germany" erzielt 15,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). ImAnschluss verbucht "LUKE! Die Woche und ich" gute 11,5 ProzentMarktanteil. Bereits am Vorabend überzeugte "Hochzeit auf den erstenBlick" mit starken 12,5 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.)Diese Talente singen in den zweiten Battles von "The Voice ofGermany" am Donnerstag, 22. November, um 20:15 Uhr, auf ProSieben:Kinga Noémi Balla (24, Grasbrunn bei München) vs. Eun Chae Rhee(23, Schwalbach am Taunus bei Frankfurt), Juliane Götz (19,Paderborn) vs. Flavio Baltermia (42, Bern, Schweiz), Kira Mesterheide(23, Lübeck) vs. Mark Agpas (38, St. Johann im Pongau, Österreich)vs. Debora Vater (32, Niedereschach bei Villingen-Schwenningen), LiamBlaney (27, Berlin) vs. Gaby Schwager (27, Freising bei München),Kathrin 'Kaye-Ree' Eftekhari (39, Hünfelden bei Limburg) vs. MalinLewis (25, Bochum), Lars Kamphausen (19, Kerken am Niederrhein) vs.Dominik Hartz (20, Beschendorf bei Neustadt in Holstein), Amanda LenaJakucs (23, Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart) vs. Maria PasquaCasti (22, Germersheim bei Speyer) vs. Lena Rotermund (16, Neustadtbei Hannover), James Smith Jr. (17, Bornheim bei Köln) vs. DorianeKamdem Mabou (18, Abstatt bei Heilbronn), Monica Lewis-Schmidt (52,Köln) vs. Samuele Di Dio (32, Frankenthal (Pfalz)), Jessica Schaffler(17, Weiz, Österreich) vs. Penni Jo Blatterman (45, Stahlhofen amWiesensee im Westerwaldkreis).Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:19.11.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel. 030-3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell