Unterföhring (ots) - Musikshow mal anders - frisch aus derTV-Manufaktur von Joko Winterscheidt: In der neuen ProSieben-Show"Earn your Song" (AT) lässt Joko Deutschlands größte Musikstars undderen Bands gegeneinander antreten. Am Ende performen sie einen ihrergrößten Hits - doch dazu müssen sie sich in mehreren Spielrunden diepassenden oder auch unpassenden Instrumente dafür erspielen.Synthesizer oder Kinder-Klavier? Drumset oder Kochtopf-Set?Professioneller Backgroundsänger oder Jokos krächzende Stimme? Wermeistert die musikalischen Herausforderungen und performt am Endebesser?"Earn your Song" (AT) wurde als Mini-Show in "DIE BESTE SHOW DERWELT" (Samstag, 11. August, 20:15 Uhr, ProSieben) entwickelt. ObJokos Show-Konzept bereits hier das Studiopublikum überzeugen wird?Produziert wird "Earn your Song" (AT) am 13. und 14. September inden Bavaria Studios in München von Florida TV. Tickets sind ab sofortim Shop von EndemolShine unterhttps://tickets.endemolshine.de/shows/344-earn-your-song erhältlich.ProSieben zeigt "Earn your Song" (AT) diesen Herbst in der LatePrime.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell