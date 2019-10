Tomra Systems Aktie: Auf den zweiten Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Am Donnerstag veröffentlichte Tomra Systems eine Meldung, bei der erst auf den zweiten Blick klar wurde, was sie mit dem Unternehmen zu tun hat. Und zwar ging es in dem Beitrag um – Kartoffeln. Dem Beitrag zufolge – in dem ein Autor von „World Potato Markets“ zitiert wird – gab es bi Ende Juli 2019 in wichtigen Kartoffeln produzierenden Ländern wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung