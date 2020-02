Tomra Aktie: Freudentag!

Ein Freudentag ist der Donnerstag (20.2.) für diejenigen, die bei Tomra Systems ASA (kurz „Toma“) investiert sind. Denn an dem Tag schaffte es die Aktie schnell auf ein Plus im zweistelligen Prozentbereich. Schnell war ein Grund dafür ausfindig gemacht: Das Unternehmen veröffentlichte Zahlen für das 4. Quartal 2019. Und: Es gab eine Dividendenankündigung. Diese soll am 18. Mai 2020 gezahlt werden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung