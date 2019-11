Tomra ASA Aktie: Steht eine Korrektur ins Haus?

Tomra ASA Aktie | ISIN:NO0005668905 | WKN:872535

Noch im Juni notierte das Wertpapier bei 31 Euro. Um über 35 % mussten die Anleger in der Spitze an Wertverlust hinnehmen. Denn im Oktober war das Papier bis auf die glatte Marke von 20 Euro gefallen. Doch die Bullen setzten zum Gegenangriff an und treiben den Aktienkurs bis heute nach Norden. Inzwischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung