Tom Tailor: Mit neuem CEO aus der Krise?

nach einem Beschluss des Aufsichtsrats ist Heiko Schäfer nun neuer CEO von Tom Tailor. Der ehemalige Adidas-Manager hatte diese Position im September 2016 bereits interimistisch zusätzlich zu seinem Amt als Chief-Operation-Officer (COO) übernommen. Zuvor hatte der ehemalige Vorstandschef Dieter Holzer seinen Posten räumen müssen, nachdem das Modeunternehmen in eine Krise geraten und der Aktienkurs nachhaltig gesunken war. Der aktuelle Vorstand setzt sich damit aus Schäfer, CFO Thomas Dressendörfer und Uwe Schröder als interimistischem Mitglied zusammen.

Es wartet noch viel Arbeit

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen. Ich bin überzeugt, dass wir die ersten richtigen Weichen gestellt haben, um die Tom Tailor Group wieder profitabel aufzustellen“, kommentierte Schäfer seine Bestellung zum CEO in einer Pressemitteilung. Auf das Unternehmen warte noch reichlich Arbeit: „Aber wir bauen hierbei auf unsere starken Marken, unsere langjährigen starken Kundenbeziehungen sowie ein starkes und flexibles Team an Mitarbeitern auf.“

Fokus auf das Kerngeschäft

Unter der Führung von Schäfer hatte der Konzern im Oktober vergangenen Jahres bereits ein umfassendes Kosten- und Prozessoptimierungsprogramm auf den Weg gebracht. Bei der Vorlage der Jahreszahlen im Februar nannte das Unternehmen das Ziel, „die Gruppe auf ihr gesundes Kerngeschäft zu fokussieren und alle unrentablen Geschäftsaktivitäten konsequent einzustellen“. Mit der Bestätigung von Heiko Schäfer im Amt des CEO hat das Unternehmen nun eine Voraussetzung geschaffen, diese Pläne weiter voranzutreiben, wie ich finde.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.