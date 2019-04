Tom Tailor findet Übernahmegebot von Fosun zu niedrig - Im Grundsatz aber dafür

Weitere Suchergebnisse zu "Tom Tailor Holding":

HAMBURG (dpa-AFX) - Die angeschlagene Hamburger Modekette Tom Tailor will sich von ihrem chinesischen Großaktionär Fosun nicht zu billig übernehmen lassen.



Wirklich dagegen ist sie aber auch nicht. Aus strategischer Sicht sei Fosuns Übernahmeangebot zu begrüßen, teilten Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens am Donnerstag in Hamburg mit. Die Offerte von 2,31 Euro sei jedoch "finanziell unangemessen". Sie spiegle nicht den tatsächlichen Wert von Tom Tailor wider, sagte Finanzvorstand Thomas Dressendörfer. Zunächst hatte Fosun nur 2,26 Euro je Aktie geboten.

Eine klare Empfehlung für oder gegen die jetzige Offerte vermied der Vorstand aber und beließ es bei einer "sogenannten neutralen Stellungnahme". So könne das Fosun-Angebot für risikoscheue und kurzfristige Aktionäre eine gute Gelegenheit sein, sagte Dressendörfer. Mittel- bis langfristig schätzt er die Lage aber anders ein. Wenn der Verkauf der Tochterfirma Bonita gelinge wie geplant und die Verhandlungen mit den Banken erfolgreich seien, gebe es ein deutliches Potenzial für eine positive Kursentwicklung, argumentiert er.