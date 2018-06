Tom Tailor: Aktienanalyse vom 28.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Tom Tailor Holding":

Tom Tailor weist zum 27.06.2018 einen Kurs von 6,91 EUR an der BörseXetra auf. Das Unternehmen wird unter "Bekleidung Einzelhandel" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Tom Tailor entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Tom Tailor erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Apparel & Textile Products"-Branche sind im Durchschnitt um 1,03 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -10,3 Prozent im Branchenvergleich für Tom Tailor bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,43 Prozent im letzten Jahr. Tom Tailor lag 13,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Positive und negative Tage hielten sich die Waage, wobei an vier Tagen keine eindeutige Richtung abzulesen war. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Tom Tailor dreht sich dagegen hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Tom Tailor wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tom Tailor vor. Das Kursziel für die Aktie der Tom Tailor liegt im Mittel wiederum bei 11,3 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 6,91 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 63,53 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Tom Tailor insgesamt die Einschätzung "Buy".