Tom Hillenbrand gewinnt den Radio Bremen Krimipreis 2018 - Preisverleihung am 13. September in Bremen

Bremen (ots) - Der Radio Bremen Krimipreis 2018 geht an TomHillenbrand für seine Krimis über Utopie und Dystopie derDigitalisierung und der Künstlichen Intelligenz. Das gab die Jury desRadio Bremen-Krimipreises heute (20.7.) bekannt."Tom Hillenbrand versteht es, in seinen Krimis dieHerausforderungen, Risiken und Chancen der Künstlichen Intelligenzund der umfassenden Digitalisierung des Lebens greifbar zu machen.Ihm gelingt es, aus gängigen Schlagworten spannende Geschichten undvielschichtige Charaktere zu entwickeln. Aus den häufig als Bedrohungempfundenen Begriffen wie "Künstliche Intelligenz" oder"Digitalisierung" entwickelt er Zukunftswelten, die er mit ihrenLicht und Schattenseiten schildert", so die Begründung der Jury. DieJury ist beeindruckt von der Detailgenauigkeit und Sprachgewandtheit,mit der Tom Hillenbrand diese Zukunftswelten klug durchkomponiert.Tom Hillenbrands Buch "Drohnenland" aus dem Jahre 2014 spielt mitder Allmacht der sozialen Netzwerke und immer feiner gesponnenenÜberwachungstechniken - geschrieben übrigens, bevor die Enthüllungenvon Edward Snowdon und weitere Datenskandale z.B. von Facebook dieWelt erschütterten.In "Hologrammatica" aus dem Jahr 2018 schildert Hillenbrand dieWelt im Jahre 2088: Die Weltbevölkerung ist um die Hälftegeschrumpft, große Teile der Welt sind wegen zu großer Hitzeunbewohnbar und die Erfindung des Holonets ermöglicht es, dieSchäbigkeit der Welt verschwinden zu lassen. Als die Menschheitbegreift, dass sie das globale Umweltproblem nicht lösen kann,beauftragt sie einen Supercomputer mit der Lösung. Die fälltallerdings ganz anders aus als erhofft.Die beiden Science-Fiction-Thriller des 1972 in Hamburg geborenenSchriftstellers, der jetzt in München lebt, landeten auf Anhieb aufder KrimiBestenliste.Preisverleihung am 13. SeptemberVerliehen wird der Radio Bremen Krimipreis am Donnerstag, 13.September 2018, um 19.30 Uhr, im Theater Bremen. Der Preis wird imRahmen der Großen Radio Bremen Kriminacht übergeben, bei der nebendem Preisträger auch die Krimischriftstellerin Ursula Poznanski unddie Krimiautoren Arno Strobel und Karl Olsberg zu Gast sein werden.Sie werden u.a. über Künstliche Intelligenz und die Digitalisierungdes Alltags sprechen und aus ihren neuen Werken lesen. Für diemusikalische Unterhaltung sorgt Jaimi Faulkner, Australien undBremen.Moderiert wird der Abend von Radio Bremen-Moderatorin HilkeTheessen. Die Veranstaltung ist Höhepunkt des 21. BremerKrimifestivals "Prime Time - Crime Time", das vom 6. bis 28.September stattfindet. Bremen Zwei sendet die Aufzeichnung der GroßenRadio Bremen Kriminacht am Dienstag, 18. September 2018, um 21.05Uhr.Der Radio Bremen Krimipreis Der Radio Bremen-Krimipreis zählt zuden renommiertesten Krimipreisen in Deutschland und zeichnet jedesJahr einen qualitativ herausragenden Autor/Autorin der deutschen oderinternationalen Krimiliteratur aus. Er ist mit 2.500 EUR dotiert. DerJury gehören an:- Martina Bittermann, Radio Bremen-Redakteurin- Jutta Günther, Radio Bremen-Redakteurin undKrimibestenliste-Jurorin- Lore Kleinert, JournalistinDie bisherigen Preisträger/innen sind:- 2017 Simone Buchholz, Deutschland- 2016 Liza Marklund, Schweden- 2015 Merle Kröger, Deutschland- 2014 Zoë Beck, Deutschland- 2013 Jörg Maurer, Deutschland- 2012 Kate Atkinson, England- 2011 Elisabeth Herrmann, Deutschland- 2010 Arne Dahl, Schweden- 2009 Stefan Slupetzky, Österreich- 2008 Gianrico Carofiglio, Italien- 2007 Oliver Bottini, Deutschland- 2006 Polina Daschkowa, Russland- 2005 Veit Heinichen, Deutschland- 2004 Åke Edwardson, Schweden- 2003 Anne Chaplet (Cora Stephan), Deutschland- 2002 Frances Fyfield, England- 2001 Friedrich Ani, DeutschlandEin Pressefoto kann unter presseinfo@radiobremen.de abgerufenwerden.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell